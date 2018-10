La passione di Cristo, la trama del film di Rai 4 di Mel Gibson (oggi, 28 ottobre 2018)

La passione di Cristo è la pellicola scelta da Rete 4 per la trasmissione della sua seconda serata di oggi, domenica 28 ottobre 2018. Una produzione del 2004 con alla regia Mel Gibson che si è occupato anche della sceneggiatura con William Fulco mentre il soggetto è stato tratto dai Vangeli. Mel Gibson è anche produttore di questo film grazie ad Icon Productions, una casa che ha alimentato la leggenda dell’attore con pellicole come ‘L’uomo senza volto (The Man Without a Face)’, di cui Gibson è produttore, regista ed interprete, così come lo è in ‘Braveheart – Cuore impavido’ il film che lo rese celebre nel mondo. Nel gioco di regia e recitazione, Mel Gibson ha vinto tante sfide e ai due celebri film precedenti uniamo anche nelle citazioni ‘What Women Want – Quello che le donne vogliono, diretto però da Nancy Meyers così come Randy Wallace diresse Gibson in ‘We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo’. Il lavoro dello staff per rendere reale il momento specifico in cui la storia si è macchiata di un crimine indelebile, la decisione di sacrificare Gesù al posto di Barabba, in ogni caso decisione già presa dai rabbini dei templi, è stata encomiabile, difficile, criticata ovviamente dal Clero cattolico. Il film ha comunque ricevuto tre nomination ai premi Oscar e l’affetto di un pubblico il quale, per quanto diviso nel giudizio, ha saputo riconoscere lo sforzo produttivo.

NEL CAST MONICA BELLUCCI

Il film La passione di Cristo va in onda su Rete 4 oggi, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 23,00. La pellicola del 2004 fu una produzione italo-americana capeggiata da Icon Productions, la casa di produzione personale di Mel Gibson, casa con la quale l’attore ha ideato il suo personale senso del cinema. ‘La passione di Cristo’, una pellicola celebre, la rete Mediaset punta sul sicuro nel gioco di prede e predatori dell’Auditel per il ciclo ‘I Bellissimi’, storica proposta per i nottambuli della rete. Nel cast de ‘La passione di Cristo‘, il lavoro di ricerca della Icon ha trovato in Jim Caviezel il personaggio giusto per interpretare il Redentore nelle sue ultime ore di vita prima della Crocifissione, un attore duttile che ha rivestito vari ruoli tra i quali ricordiamo quello del soldato Witt ne ‘La sottile linea rossa (The Thin Red Line)’, oppure Tom Kubik/Ron Chapman in ‘High Crimes – Crimini di stato (High Crimes)’ del 2002. Nel ruolo di Maria, madre di Cristo, troviamo Maia Morgenstern, attrice rumena, non troppo, a torto, celebre nel nostro paese, attrice passionale in questo ruolo difficilissimo mentre Maria Maddalena è la nostra Monica Bellucci, una Maddalena, inutile negarlo, bellissima per un’intepretazione libera da parte degli autori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PASSIONE DI CRISTO, LA TRAMA DEL FILM

Gibson e il suo staff di sceneggiatori, hanno cercato la sinossi ideale nel ricostruire la Passione del Redentore armonizzando tra loro i quattro Vangeli, un lavoro immenso nel trovare il filo conduttore giusto, forse ipoteticamente più onesto, in quelle ore che trascorrono dall’ultima cena alla cattura, il tradimento sia di Giuda che, non meno grave, del fedele Pietro, l’arresto, il giudizio dei rabbini prima, del popolo d’Israele in seguito nel momento in cui Ponzio Pilato si lava le mani di fronte ad una responsabilità così grande. Gli eventi sono quelli e la regia del film accentua rendendo quasi reale la Crocifissione, sanguinolenta, cruda, dolorosa come fu sicuramente in quel pomeriggio in cui un uomo morì per salvare la sua umanità di avatar e figlio di Dio in terra. Poi la Resurrezione e l’inizio di una nuova vita nel nome dello Spirito, le classiche vicende legate al culto pasquale che nel dolore e nella morte trova la Pace proprio grazie al ritorno in vita del Salvatore e la conseguente ascesa al cielo.