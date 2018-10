Mara Venier/ Video, “dopo Domenica In finii in ospedale: temevo il peggio, ma…” (Che tempo che fa)

Alla fine ce l’ha fatta: Mara Venier è arrivata a Milano. “Com’è andata?”, chiede Fazio che sa tutto. “Un po’ di turbolenze, ho preso l’aereo. Mi avevi dato diversi orari, in previsione di un mio ritardo”. Ma poi è andato tutto bene. Il suo segreto? “A Domenica In porto sempre una bottiglietta di Prosecco”. Ma poi si rimangia tutto: “No, non è vero”. Nicola Carraro, il marito, l’ha scortata fino a Milano. “In realtà l’ho portato io, quasi in carrozzella. Non si può muovere da mesi”. A Domenica In, Mara è completamente a suo agio: “Sono libera, forse per la prima volta”. Mara non piange. Non stasera, almeno. “Peccato”, commenta il conduttore, “fa sempre audience”. La clip ripercorre i festeggiamenti nel suo programma. “Bello, emozionante. E’ stato un rientro inaspettato”. Un po’ ansiogeno, certo, ma questa è un’altra storia: “La botta al cuore che riportano i giornali non mi è arrivata per Domenica In. Gli accertamenti li ho fatti, ma per un altro motivo. Sono andata in ospedale perché ho avuto due fitte al petto”. [agg. di Rossella Pastore]

IL PIANTO IN DIRETTA

Mara Venier che ancora oggi continua ad allietare i pomeriggi degli italiani, stasera sarà nel salotto radical chic di Che tempo che fa. Come tutti gli appassionati di televisione sapranno certamente, Mara Venier è un volto storico di un altro programma di grande successo come Domenica In. Proprio qui ha avuto un significativo confronto con Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi scomparso qualche mese fa. Nel salotto della Rai Mara Venier, al ricordo del collega e amico, ha avuto un moto di commozione, segno evidente dell’affetto che la donna provava per Frizzi, uno dei volti più amati dal pubblico italiano. La Mantovan non è voluta tornare più di tanto sull’argomento, dichiarando che ‘adesso desidera concentrarsi soltanto sul lavoro e su suo figlio’, ma tanto è bastato per far tornare in mente alla Venier il collega e amico Fabrizio Frizzi. Per tutta la Rai e anche per il pubblico italiano questo è stato certamente un duro colpo da digerire vista l’estrema popolarità che il presentatore aveva.

MARA VENIER E LA PACE CON GERO’

In casa Mara Venier brilla il sereno ma in passato c’è stato più di un momento turbolento, per così dire. La vicenda che è stata un po’ sotto gli occhi di tutti è scaturita dal marito di Mara Venier, Nicola Carraro, e suo figlio Gian Gerolamo detto Gerò. A quanto pare tra la Venier e Gerò c’erano stati momenti di tensione, così come tra lo stesso Gerò e suo padre Nicola: insomma, una situazione un po’ intricata e difficile da sciogliere. Poi, però come dichiarato a Dilei.it, “io e Gerò ci siamo ritrovati dopo diversi anni turbolenti.” La pace, in seguito, è scoppiata anche tra padre e figlio: “Per me il più bel regalo di compleanno è stato rivedere di nuovo Gerò e Nicola abbracciati e felici. Nulla può far dimenticare l’affetto che un padre ha verso il figlio e viceversa e so che Nicola desiderava da tanto tempo un riavvicinamento come questo. Adesso sono veramente felice e pronta per affrontare le nuove sfide lavorative che mi si mettono davanti.” Barbara D’Urso è avvisata: la zia Mara, in questo 2018, con la sua Domenica In non farà sconti a nessuno, nemmeno a un avversario tosto come Barbarella.

COL CUORE

La notizia che Nicola Carraro si sia riavvicinato al figlio è senz’altro bella e ricca di significato, ma quella che ha fatto impazzire i followers di Instagram è stata un’altra. Come accennavamo in precedenza, tra la Venier e la D’Urso è sorta una certa faida per decretare la cosiddetta ‘regina della domenica’, essendo le due conduttrici in lotta con i rispettivi programmi, Domenica In e Pomeriggio Cinque. Il marito di Mara, in risposta alle belle parole della moglie dette in relazione al riavvicinamento con Gerò, ha scritto in maniera sibillina su Instagram un ‘buongiorno a tutti voi, col cuore’, inserendo l’emoticon del cuore che è un po’ il marchio di fabbrica di Barbara D’Urso. Ai fans, infatti, non è sfuggita affatto l’ironia dell’intera questione, ravvivando una rivalità che comunque è già bella accesa di suo. Tra la Mara nazionale e Barbarella la sfida a suon di ascolti e auditel si è spostata dalla televisione ai social network, in un crescendo di stilettate e provocazioni che non sembrano avere fine. Vedremo chi la spunterà tra queste due regine della televisione nostrana.