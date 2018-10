DANIELA DEL SECCO È MARCHESA? MACCHINA DELLA VERITÀ/ Signoretti: “Non ha pensato alle conseguenze”

Daniela Del Secco D’Aragona è davvero una marchesa? Dopo la macchina della verità con cui Barbara D’Urso ha cercato di fare luce sulla vicenda, continuano ad esserci dei dubbi. Sono molte, infatti, le testimonianze che mettono in dubbio la nobiltà della Marchesa. Tra le tante dichiarazioni ci sono anche quelle di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, il quale ha dichiarato che quello della Marchesa è un semplice personaggio. “Ci sono sentenze e pignoramenti, nei prossimi giorni ci saranno novità” – ha dichiarato per poi aggiungere – Si è creata un personaggio senza pensare alle conseguenze”. Ora che ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, però, la Marchesa è pronta a difendere le proprie origini in tutti i modi come ha più volte annunciato durante la sua permanenza nella casa più famosa d’Italia. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno novità? Sicuramente la Marchesa non ha alcuna intenzione di restare in silenzio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA MACCHINA DELLA VERITA’ DI DANIELA DEL SECCO

La macchina della verità conferma la versione di Patrizia De Blanck: la Marchesa del secco d’Aragona potrebbe non essere una vera Marchesa, così come ama far credere a tutti. La nota contessa si è infatti sottoposta alle domande della macchina della verità a Domenica Live rispondendo con sincerità a tutte le domande, e anche se qualche volta il macchinario ha evidenziato un picco di tensione, la sua versione dei fatti è stata certificata veritiera. A ricostruire i fatti, già ampiamente narrati nei giorni scorsi, le domande alle quali la contessa è stata sottoposta, che hanno confermato come Daniela Del Secco, estetista di professione e venditrice di creme, accolse il suggerimento di Marina Ripa di Meana, che le propose di assumere il titolo di Marchesa per vendere più prodotti. Soddisfatta la reazione della contessa De Blanck, certa che la sua versione dei fatti non avesse bisogno di alcuna macchina della verità: “mica sono scema. (…) Sono strani loro!”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

IL VERO MARCHESE D’ARAGONA “MAI VISTA”

Il collegamento da Catanzaro con i cognati di Daniela De Secco è proseguito con toni anche piuttosto accesi. Il cognato Angelo ha insistito: “Perchè dice che è Marchesa? Adesso è arrivata dove voleva, perchè non dice la verità?”. Ad intervenire anche un cugino della Marchesa che ha evidenziato come la sua famiglia si sia presa cura della piccola Ludovica, figlia di Daniela, inviando a lei un messaggio affinché andasse a trovare il padre, gravemente malato ed ora in ospedale dopo aver accusato due infarti. Dopo averlo a lungo annunciato, è entrato in studio il vero Marchese, tale Achille Giuseppe Tagliavia, Marchese d’Aragona che in diretta riferendosi all’ex gieffina ha detto: “Non appartiene assolutamente alla nostra famiglia, è quello che vorremmo capire anche noi”. “Io non l’ho mai vista né incontrata, l’ho vista solo sui giornali e in tv”. E parlando di Patrizia De Blanck ha invece confermato: “E’ contessa, sì”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

“NOBILE? HA PROBLEMI COL FISCO”

Nuove rivelazioni sul caso relativo al presunto titolo nobiliare di Daniela Del Secco, che sostiene di essere la Marchesa d’Aragona. In collegamento da Catanzaro sono intervenuti i cognati dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, cioè il fratello del primo marito. «Mi chiede della figlia, vuole vederla, l’aspetta. Ho parlato col marito di Ludovica: mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere, ma non mi ha fatto sapere nulla», ha esordito il signor Angelo a Domenica Live. E poi ha raccontato: «Lavorava all’Inail, poi diceva che voleva diventare una diva. Un giorno ha chiamato mio fratello perché la cercava la Guardia di Finanza». E ai problemi col fisco ha alluso anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, secondo cui il posto in cui vive ora Daniela Del Secco le è stato concesso da Guido Silvestri, che spaccia come marito ma con cui non è legata. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMONE DI MATTEO: “MI HA DETTO CHE HA COPIATO TINA CIPOLLARI”

Nuove rivelazioni sul caso relativo al titolo di Daniela Del Secco, che sostiene di essere Marchesa d’Aragona. Simone Di Matteo, che ha partecipato a Pechino Express con Tina Cipollari nell’edizione con l’ex gieffina, ha mandato un videomessaggio a Domenica Live per dire la sua sulla vicenda. «Oggi ho deciso di raccontarvi delle cose su Daniela Del Secco. L’ho conosciuta tramite Maria Monsè. Ho frequentato anche le feste che ha dato, lì Daniela ha incontrato molte persone che l’hanno aiutata a costruire la sua fama», ha cominciato lo scrittore, editore e illustratore. Poi ha rivelato un retroscena relativo alla loro partecipazione al reality: «A Pechino Express mi rivelò che si era costruita il personaggio della marchesa e che la sua musa ispiratrice era Tina Cipollari. Un conto però è credere di essere qualcosa, un conto è esserlo». Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti è allora tornato all’attacco: «Ci sono sentenze e pignoramenti, nei prossimi giorni ci saranno novità». In studio anche il barone Sansone, marito da cui Daniela Del Secco si è separata (seppur non ancora formalmente): «Si è creata un personaggio senza pensare alle conseguenze», ha dichiarato prima di mostrare il suo titolo. (agg. di Silvana Palazzo)

Nobile o no? La verità su Daniela Del Secco a Domenica Live

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, sarà la protagonista indiscussa del nuovo appuntamento con Domenica Live, il contenitore del dì di festa condotto da Barbara d’Urso, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La nostra Carmelita Nazionale infatti, sarà alle prese con documenti inediti che potrebbero confermare oppure smentire il suo essere nobile. E’ molto probabile che la bionda possa essere protagonista delle dinamiche domenicali a partire dalla prossima settimana. Ed infatti, come ben sapete, prima di arrivare dalla ruspante conduttrice napoletana, gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, devono passare da Verissimo con Silvia Toffanin. Qualcuno di molto vicino a lei però, questo pomeriggio sarà sottoposto alla macchina della verità, per scoprire finalmente la sua vera identità: verrà smascherata? Maria Monsé dopo essere entrata nella Casa del GF Vip, ha avuto nuove discussioni proprio sull’argomento, senza venirne accapo con conseguente eliminazione. La Marchesa infatti, ha dovuto abbandonare il gioco ma di lei si continua ugualmente a parlare in ogni dove.

Macchina della verità a Domenica Live

“La Marchesa è nobile oppure no?”, questa la domanda che si è posta Barbara d’Urso esordendo con la nuova puntata di Domenica Live. Nel frattempo, durante le ultime dinamiche televisive di Pomeriggio 5, Fariba, mamma di Giulia Salemi, si era proprio scagliata contro la Marchesa. “Su di lei sto sentendo storie poco felici. Io ne ho avuta una con lei nel 2016. Sono stata delusa. Abbiamo fatto un viaggio di 18 ore per Pechino Express. Io mi ero operata e il dottore mi aveva detto di non sollevare neanche un chilo”, ha raccontato Fariba, poi ha aggiunto: “Lei diceva di avere la sciatica, io ho trascinato le sue valigie. Mi ha detto che non avrebbe dimenticato questa cosa. Sono tornata in Italia e ho visto che aveva parlato male di me e di mia figlia”. Oltre a Fariba, anche Francesca De Andrè ha espresso il suo punto di vista contro la Marchesa: “È troppo costruita, è stucchevole dopo un po’”. A grande sorpresa invece, Riccardo Signoretti ha difeso la bionda: “Questa è una donna che fa spettacolo e mi dispiace che sia uscita dal Gf Vip. Mi dispiace che il pubblico abbia votato contro di lei”.