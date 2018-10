MAURIZIO BATTISTA SCHERZO DELLE IENE/ Video, il comico scopre di avere un figlio di 24 anni

Maurizio Battista e lo scherzo a Le Iene. Il comico romano è molto legato ai suoi cari e alla sua famiglia; un legame talmente forte che ha visto il comico a lasciare l’avventura del Grande Fratello Vip 2018 proprio per tornare dai suoi cari. Per questo motivo Le Iene Show hanno pensato bene di organizzare uno scherzo al comico romano facendogli credere di avere un figlio segreto di 24 anni. Maurizio Battista ha due ex mogli, una compagna e tre figli. Una famiglia molto grande di cui parla sempre al suo pubblico durante i vari spettacoli di successo. “La mia famiglia e tante cose valgono molto di più di stare qualche settimana in più qui” aveva detto ad Ilary Blasi una volta uscito dal Grande Fratello Vip 2018. ?Giocando proprio sui suoi affetti, il comico è stato invitato ad una trasmissione radiofonica inconsapevole che sarà vittima di uno scherzo. Durante una finta diretta radiofonica l’ex concorrente del GFVIP 3 non sa che vivrà dei momenti davvero di grande tensione. Prima di cominciare le Iene domandano: “Qual è il tuo segreto per far ridere?” Quando tu racconti di un malessere la gente ci ride sapendo che è il tuo”.

LA FINTA DIRETTA

La prima chiamata è quella di Francesco che dice: “guarda Maurizio sinceramente non mi hai mai fatto ridere”. Il finto ascoltatore poi sottolinea: “Enrico Brignano come attore lo trovo molto più completo”. Battista replica dicendo: “mi trovi d’accordo”. Prima di chiudere la chiamata l’ascoltatore dice “sei un maschilista del cavolo, sempre ad insultare le donne”. Il comico sembra reagire bene: “devi mettere in preventivo anche questo”, ma poco dopo il comico accusa il colpo. La prossima telefonata è quella di Maddalena, un’ascoltatrice molto emozionata che ha conosciuto il comico ben venticinque anni fa. La donna è molto emozionata al punto da non riuscire a parlare. “Mando un abbraccio grosso, le voglio bene come ai miei amici spettatori meno che a Francesco” dice il comico.

FIGLIO SEGRETO DI 24 ANNI

Poi la chiamata di un ristoratore che rivela che il comico non ha pagato il conto di una cena. Convinto di essere in diretta dinanzi a milioni di italiani, Battista dialoga con gli ascoltatori della radio inconsapevole di quello che sta per succedere. Maddalena richiama in trasmissione e rivela al comico di essersi conosciuti una sera ad una cena tra San Giovanni e Re di Roma dopo le prove di uno spettacolo. “Ho poca memoria, ho 2 giga al mese” ironizza il comico, ma la donna gli ricorda che venticinque anni fa sono stati insieme e…dopo quella notte è nato un figlio che oggi ha 24 anni. Il comico reagisce ridendo alla notizia dicendo alla donna di scrivergli una mail. “Esco fuori con un insulto da maschilista, un conto di un ristorante e un figlio di 24 anni, io la finirei qua” dice il comico. Ma non è finita qui…per Battista c’è anche un’ultima chiamata. Quella di un ascoltatore che gli dice di essere rimasto profondamente deluso da come ha reagito alla notizia del figlio segreto. Una chiamata che fa incavolare il comico che dice: “un altro cretino”. La trasmissione finisce con i saluti di Maurizio Battista che una volta uscito dalla studio viene avvicinato da una donna. Si tratta di Maddalena, che gli ricorda del loro incontro del ’94 prima di chiamare Giovani, il figlio segreto. E’ un ragazzetto di colore che viene poco dopo raggiunto dalle Iene Stefano e Sandro. Clicca qui per rivedere lo scherzo de Le Iene a Maurizio Battista