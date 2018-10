Obbligo o verità/ Video, Jane Alexander bacia Elia Fongaro: e Gianmarco? (Grande Fratello Vip)

Non solo Monte e Salemi: al Grande Fratello Vip scoppia la passione. Il pretesto è un gioco, Obbligo o verità, di cui i concorrenti approfittano per scambiarsi dolci effusioni. E talvolta ci scappa il tradimento. Jane Alexander, ad esempio, dimentica il suo Gianmarco tra le braccia di Elia Fongaro. I suoi compagni la incitano, e lei non ci pensa due volte. Il povero Gianmarco le aveva addirittura proposto di sposarla. E’ un gioco, chiaro, ma è anche occasione di gelosia. Altri due concorrenti, Benedetta Mazza e Stefano Sala, si lasciano andare alla passione. Stefano ama ancora la fidanzata Dasha: lo ha già precisato una volta a favore di camera. Ma quando gli viene proposto di baciare Benedetta, Sala non ci pensa due volte. Il bacio con l’ex prof è davvero coinvolgente: già nei giorni scorsi, Benedetta e Stefano si erano molto avvicinati. Non è detto che tra i due, fino alla fine del reality, non scocchi la scintilla. [agg. di Rossella Pastore]

EFFUSIONI TRA MONTE E SALEMI

Nella notte sotto le coperte, pare che Francesco Monte si sia finalmente fatto perdonare da Giulia Salemi con un bacio come si deve. Prima di questo, nella Casa del Grande Fratello Vip è stato tempo di Obbligo o Verità e in quel caso, l’influencer è rimasta notevolmente delusa dall’accaduto. Un bacio a stampo della durata di un paio di secondi, le ha lasciato l’amaro in bocca. Poi si è proseguito con il gioco. Alla domanda “Cosa farebbe se avesse 30 minuti senza le telecamere”, ha risposto che farebbe qualcosa con Francesco. Il buon Monte però, l’ha silurata rispondendo: “Cara mia, bisogna essere consenzienti…”. Successivamente, Giulia si è sfogata con le Donatella, Martina, Ivan, Lory e Stefano. “Ma avete sentito raga? Ha detto ‘bisogna essere consenzienti. Ma andasse a fare in cu**. Ma vaffancu** davvero. Amore mi fai passare per la sfigata di turno. Ma stiamo scherzando? Che poi il mio bacio con lui sembrava un gioco, mentre l’altro che ho dato a Martina era più vero”, ha commentato la Salemi così come riporta il buon Fabiano di BitchyF. Poi ha continuato: “Io mi dichiaro a Fra e lui dice ‘bisogna che sia consenziente”? Ma di cosa stiamo parlando?! Ripeto: era più sensuale il bacio con la Marty, che quello con lui. Io sono basita”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IL DELUDENTE BACIO MONTE-SALEMI

E’ scesa la notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 e i coinquilini si divertono a giocare ad obbligo e verità. Jane Alexandre è costretta a baciare sulla bocca Elia Fongaro. Tutti i coinquilini sono contenti della cosa. Poi l’attrice chiede a Francesco Monte di baciare con la lingua Giulia Salemi. L’ex tronista non si tira indietro facendo letteralmente impazzire l’influencer. Anzi la Salemi “si lamenta” del fatto che il bacio sia durato troppo poco e confida ai conquilini: “speriamo che l’abbiate sbloccato”. Poi è la volta di Monte che chiede a Benedetta Mazza di baciare entrambe Le Donatella. Obbligo che la concorrente porta a termine tra l’esaltazione di Monte e Fabio Basile.

WALTER NUDO NON VUOLE BACIARE NESSUNO

Poco dopo è Lory Del Santo che chiede a Bendetta Mazza se pensava davvero che Stefano Sala potesse cedere alla sua bellezza. Poi è la volta di Walter Nudo che precisa di non voler baciare nessuno e chiede a Francesco Monte dove porterebbe a Giulia durante un primo appuntamento. L’ex tronista, romantico come non mai, confida: “a bere qualcosa al tramonto”. Poi spetta alla meteorina Martina Hamdy, che chiede a Walter Nudo se era davvero attratto dalla Marchesa oppure no. Nudo risponde mettendo a tacere ogni dubbio dei coinquilini “è una bellissima donna, ma no, non è il mio tipo”. Poi Walter Nudo chiede a Silvia Provvedi di baciare Fabio Basile per almeno cinque secondi. La cantante non si tira indietro, anzi sembra abbastanza felice di questo obbligo! Baci saffici anche tra Martina Hamdy e Giulia Salemi che senza tanti problemi si baciano con i coinquilini in delirio. La situazione cambia quando al centro del salotto arriva lo chef Andrea Mainardi che chiede ad Ivan Cattaneo chi vuole baciare tra Elia Fongaro e Martina Hamdy. Risposta scontata quella dell’artista che conferma il suo interessa per il modello.

LORY DEL SANTO: MASSAGGIO A WALTER NUDO

Poi spetta a Lory Del Santo chiamata da Ivan Cattaneo a fare un massaggio di venti secondi sulla gamba a Walter Nudo. Un obbligo a cui la showgirl non può sottrarsi. Nella casa i conquilini reagiscono ridendo a crepapelle dicendo: “è uno smacco alla Marchesa“. “Il massaggio è una cosa che faccio volentieri” dice la Del Santo, che poi gira la ruota. E’ il turno di Ela Weber chiamata ad un obbligo. “Penso che a te piacciano uomini speciali ed intelligenti” – dice la Del Santo – “quindi vorrei che tu ci dimostrassi quanto apprezzi un uomo intelligente facendo un omaggio di qualcosa che ti va, come vorresti magnificare la sua intelligenza“. La Weber naturalmente sceglie Alessandro Cecchi Paone. Spetta poi a Giulia Provvedi rispondere ad una verità; Ela la invita ad esprimere tutto l’amore per il fidanzato. La Donatella è molto emozionata e dice: “sono entrata qui con molte certezze, sicura di quello che avevo. Ti amo come ti ho lasciato, ti amo ancora di più“.