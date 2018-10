MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, OROSCOPO PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE/ Previsioni 28 ottobre al 2 novembre 2018

Classifica Oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: analisi segno per segno

Il Cancro si trova alla 1° posizione, avete la Luna nel segno e un bellissimo Sole oltre che altri pianeti. A livello professionale le occasioni migliorano. I Gemelli sono alla 2° posizione, è una bella settimana per voi, le stelle stanno sorridendo e arriva un’ottima notizia per il lavoro. Ciò che capita dopo il 9 del mese di novembre sarà meno certo, ma quello che succede prima vi darà molte certezze. La domenica sarà perfetta per i sentimenti. I Pesci sono alla 3° posizione, avete discusso con altre persone, forse del vostro stesso segno. Le emozioni non vi mancano, avete voglia di chiarire alcune cose e questo è l’ultima settimana in cui potete farlo. Il Sagittario si trova alla 4° posizione, avete un bel cielo, la prossima settimana migliorerà con l’arrivo di Giove. Dovete dimostrare quello che avete fatto, è un momento per mettere a frutto il vostro impegno. Le giornate migliori saranno il mercoledì e il giovedì. L’Acquario si trova alla 5° posizione, avete passato un periodo teso e difficile. Alcuni di voi sono in credito ma, allo stesso tempo, in debito con sé stessi per lo stress a cui vi siete sottoposti. Le giornate di mercoledì e giovedì andranno un po’ male ma poi avete opportunità di miglioramento e recupero. Lo Scorpione si trova alla 6° posizione, rimanete in una posizione interessante e da poco molti di voi hanno ideato qualcosa di nuovo. Ogni tanto vi serve però una piccola spinta, Marte vi governa e tuttavia a volte entrate in guerra, in altri casi vi isolate e lasciate perdere tutto. Il fatto che alcune regole del gioco non si rispettino causa una certa rabbia, non dovete dire tutto quello che pensate. Le giornate di lunedì e martedì saranno le migliori della settimana, mercoledì e giovedì avete una Luna dissonante. Avete però un ottimo cielo nel prossimo fine settimana.

L’Ariete si trova alla 7° posizione, potete crescere e avete sempre qualcosa da mettere a posto. Fortunatamente da novembre migliorano gli orizzonti, volete avere qualcosa di molto importante ma dovete cercare di puntare su tutto ciò che è raggiungibile. I sentimenti non vanno avanti a gonfie vele, se non avete una relaziona potrete avere qualcosa in più alla fine dell’anno. Attenti al fisico perché lunedì e martedì potreste fare troppe cose e avere mal di testa. C’è un recupero mercoledì e giovedì. Il Toro si trova all’8° posizione, ora state ricostruendo una vita nuova e non lo fate con le stesse persone che conoscevate prima oppure nella stessa identica situazione. Tutto è cambiato con Urano, la vostra esistenza è mutata ma se c’è vicino a voi una persona che amate non è detto che dobbiate abbandonarla. Alcuni di voi afferrano tutte le occasioni al volo, ancora però non avete tutte le certezze. Dovete aspettare e crescere, cosa che vi è più facile fare se avete un ascendente Sagittario o Gemelli, se invece i vostri ascendenti sono Cancro o i Pesci agire è più difficile. La Vergine oggi è alla 9° posizione, dovete chiedervi se ci sono progetti su cui vi dovete concentrare e capire se ci sono questioni rimaste irrisolte per le quali avete bisogno di un esperto. Iniziate una fase di pura rielaborazione. Se avete dato troppa fiducia a una persona, ora li lasciate fare per farla un po’ crescere. Questo in alcune occasioni significa che le coppie potrebbero avere necessità di arrivare a una conclusione.

La Bilancia si trova invece al 10° posto, voi lunedì e martedì soffrite per una Luna dissonante. Per voi è determinante l’ambiente in cui lavorate. Possono esserci vicine persone ottime ma siete annoiati o volete fare qualcosa in più. L’inizio della settimana porta molti fastidi, state attenti nei rapporti con chi è del Capricorno. Venere ora si trova vicina al vostro segno ma con un moto di tipo retrogrado, quindi non vi porta nuovi sviluppi. Siete molto pensierosi e il partner potrebbe scambiare questo stato per una carenza d’amore. C’è un po’ di instabilità emotiva, dovete cercare di mantenere il controllo. La domenica 4 novembre sarà la migliore per parlare di sentimenti. Il Capricorno, invece, si trova all’11° posizione, state risentendo della Luna in posizione opposta ma state tranquilli perché torna una Venere buona qualche giorno. Forse ci sono problemi legati al passato, potrebbe sorgere elementi un po’ negativi e voi avete bisogno di sicurezza. Non amate avere tutto e subito. Preferite guadagnare le cose con il tempo. Nelle giornate di lunedì e martedì potrebbero esserci discussioni varie sul lavoro. Più sarete in alto e più sarete sottoposti alle critiche. Avete un altissimo senso del rigore ma voi non amate essere giudicati. In amore il mese di novembre potrebbe essere intollerante. Quelli che hanno relazioni ufficiose si sentono un po’ agitati. Il Leone si trova alla 12° posizione, state rielaborando molte cose e aspettate nuove cose. Aspettate che vi liberino ma dovrete attendere alcune settimane. Noterete delle evoluzioni improvvise e forse potrete ottenere alcune cose. Qualcuno di voi è nervoso e la Luna nel segno crea disagi, potreste arrabbiarvi con persone che hanno promesso delle cose e poi non le hanno mantenute. Attenzione in amore se avete avuto una separazione e subito dopo una storia di tipo tampone. Nelle coppie solide siete voi che dovete fare tutto e vi sentite un po’ stressati. Vi sentite agitati a causa di motivi diversi ma di certo nella prossima settimana questo potrebbe cambiare.

Il riassunto dell’oroscopo settimanale

Focus, l’oroscopo di oggi 28 Ottobre 2018 segno per segno

Paolo Fox torna con il suo oroscopo del giorno a LatteMiele: La Vergine potrebbe avere problemi in amore o famiglia, si può accettare ogni notizia purché venga detta con gentilezza, educazione e garbo. Deve essere poi legata a concetti completi ovvero dotati di una spiegazione logica. Quando non si dicono le motivazioni non va bene. Bisogna stare attenti nei rapporti e se si ci sono state delle delusioni il bisogno è di chiarirsi. Ora è il momento di trovare alcune soluzioni di fronte a persone che hanno regalato qualche preoccupazione di troppo. La Bilancia vive un’altra domenica in modo tranquillo con l’amore. Anche quelli che sono soli possono farsi notare ora. C’è sempre un certo fascino e anche se non si è belli non manca la capacità di farsi notare e apprezzare. Ci si lascia andare e ci si fa coinvolgere. La giornata sarà ottima per l’amore e gli incontri saranno possibili, ma si dovrà stare attenti nel riuscire a trovare una soluzione che si possa considerare accettabile. Il Leone potrebbe avere problemi d’amore e di lavoro, tutto però passerà con l’arrivo di novembre. Nella maggior parte dei casi il peggio sarà passato e voi potrete stare sereni. Alcuni dei nati sotto questo segno sono stati male ma ora si può stare anche molto meglio. Si è sinceri e se qualcosa non va lo si dice senza remore. Ora è la forza che fa luce e chiarezza, serve però intervenire in maniera chiara e decisa. L’Acquario migliora le sue stelle nella giornata di domenica, ciò che è successo di recente potrebbe non essere stato del tutto deludente ma stancante. Certo alcuni pensano di non essere stati abbastanza ricompensati. Le cose che si fanno però non hanno sempre risultati immediati. In amore ci vuole attenzione se il partner si è dovuto allontanare. Sarebbe il caso di confermare i sentimenti magari con un gesto che faccia capire le intenzioni e che non si possa considerare comunque troppo eclatante.

Il Sagittario si sente nervoso, il weekend crea problemi e forse deve agire in compagnia. Chi ha una relazione può vivere bei momenti alla fine dell’anno e il 2019 sarà un anno perfetto per convivere, sposarsi o avere figli. Servirà però costruire delle basi alla fine di quest’anno, cercando di lavorare con grande attenzione anche ai minimi particolari. Ora è il momento di alzare la testa per cercare di trovare una soluzione con grande attenzione. Lo Scorpione se ha un’attività imprenditoriale e si trova in un momento molto importante per le scelte non deve stare in un angolo. Mercurio, Venere, Giove, Sole interessanti può fare passi importanti come il matrimonio. Quelli che sono innamorati possono anche chiedere qualcosa di più al partner. Insomma ora si cercano relazioni e rapporti stabili che possano portare a cercare di vivere le cose con maggiore tranquillità. Serve dunque un vero e proprio equilibrio. Il Capricorno tende a non fermarsi molto spesso, però ci sono quei momenti in cui ci si devono concedere delle pause per trovare occasioni da vivere meglio nel 2019. Se poi ci sono già dei progetti nel cassetto questo deve attivare subito. Bisogna cercare di stare attenti al fisico perché la cervicale e lo stomaco sono a rischio. Essere previdenti non è mai un errore e forse è il caso di cercare di trovare alcune soluzioni per stare meglio ed evitare problemi. I Pesci si sentono stressati, cercate di eliminare le situazioni che al momento non interessano più. Il mese di novembre sarà molto drastico, toglierà dalla vita le cose che non servono più. Chi ha cambiato da poco, soprattutto se ha ascendente Bilancia, forse potrebbe non essere soddisfatto a pieno. Ora si sta cercando di cambiare molte cose della vita ma non sempre riesce bene. Serve grande determinazione e voglia di reagire per cercare dei risultati.

Classifica settimanale dei segni dell’oroscopo di Paolo Fox a DiPiù TV

Stelle e pianeti non sono più un mistero con Paolo Fox: che cosa prevede l‘Oroscopo del noto astrologo? La classifica è già stata annunciata su DiPiù TV, rivelando i segni al primo posto in classifica. I nati del segno dei Gemelli possono dormire sogni tranquilli: la Luna è nel segno ed il desiderio aumenterà sempre di più. Atteso un incontro speciale o un ritorno di fiamma, grazie a Venere positiva. La coppia ritrova il dialogo, mentre si lancia in progetti per la casa. Lavoro da non sottovalutare, specie per le nuove prosposte. L’autunno è positivo per gli accordi. I single del Cancro potrebbero trovare un amore non ricambiato. Venere invoglia al cambiamento, con qualche ostacolo da superare. Le coppie devono portare pazienza, per via di una lontananza che ha compromesso gli incontri. Meglio le relazioni con Gemelli, Vergine e Pesci, attenzione con l’Acquario. Nel Lavoro ci potranno essere delle risposte, meglio fare le richieste che desideri. I cuori solitari della Vergine pensano con maggior forza al lavoro e questo fa slittare l’Amore al secondo posto. Un po’ di stanchezza ad inizio novembre. Le coppie dovranno affrontare dei cambiamenti in casa, forse trasferimenti. Agire con cautela ad inizio novembre. Meglio rallentare invece nel Lavoro: i pianeti non sono favorevoli per strade nuove e trasformazioni importanti. Attenzione alle spese. I single dei Pesci cercano il vero amore, soprattutto per allontanarsi dai recenti problemi sul lavoro. Le coppie hanno bisogno di recuperare il tempo perduto. Evitare le discussioni nel week end. Chi è separato deve adottare la strada della pazienza. Nel lavoro, il cielo convince solo a metà. Meglio fare alcuni cambiamenti, per un successo in arrivo nei primi due giorni della settimana.

Emozioni in arrivo per il Sagittario

Sono quattro i segni fortunati per l’Oroscopo di Paolo Fox che vede al secondo posto con quattro stelline l’Ariete. I nati del segno vivranno un periodo turbolento in Amore, a causa di Venere in opposizione. Pazienza per le coppie, soprattutto fra domenica e la giornata di martedì. Attenzione alle discussioni in generale. Nel lavoro ci sarà margine di movimento, ma occorre puntare tutto sulla propria serenità. Giove diventerà più forte da novembre, con possibili opportunità. Lo Scorpione può contare su amori importanti, specialmente se nati nelle ultime settimane. Domenica regala una luce che illumina le relazioni, ma è meglio tenere alla larga la gelosia. Le coppie potrebbero vivere qualche tensione, forse ad inizio novembre. Interessante il cielo per chi vuole ricominciare e lasciarsi alle spalle il passato. Il Lavoro regala belle occasioni dalla seconda parte della settimana. Qualcuno dovrebbe affrontare questioni legali, con esiti positivi. Emozioni in arrivo per i single del Sagittario. Anche le amicizie sono utili per chi cerca l’amore. Una relazione nata da poco potrebbe trasformarsi in altro. Le coppie che hanno resistito alle ultime tensioni sono più forti. Attenzione alle provocazioni, forse da parte di un familiare. Nel Lavoro si ha più energia e determinazione, avvantaggiati i creativi. Buone sensazioni in Amore per l’Acquario. Si può recuperare tranquillità, anche se c’è ancora confusione in chi ha una ferita aperta. Le coppie hanno più energia, ma sono lontane dalle discussioni. Cautela con gli ex, possibili ricatti in arrivo. I nati del segno potrebbero aver affrontato grandi spese per casa e famiglia, ma ora si recupera una visione positiva. Giove favorevole dalla prossima settimana.

Leone in recupero

Quali segni troviamo agli ultimi posti della classifica di Paolo Fox? Tre stelle per il Toro. I nati del segno hanno dalla loro parte Venere, ma è ancora tutto in salita. Attenzione alla rabbia, magari con chi mostra poca chiarezza. Le coppie devono trovare nuovi amici e fare progetti per il futuro. Chi deve risolvere qualcosa nel lavoro, mette tutto il resto in secondo piano. Bisogna pensare ai nuovi progetti professionali, con la possibilità di novità in arrivo e sorprese inaspettate. I nati del Capricorno non devono prendere sotto gamba gli incontri. La passione aumenta ed è possibile vivere una bella storia. Prudenza con la gelosia. Le coppie invece non devono discutere, a causa di un disagio che si farà sentire per poche settimane. Cautela maggiore con i parenti. Nel Lavoro il cielo è più interessante, grazie ad occasioni in arrivo e la ritrovata fiducia in se stessi. Due stelline invece per il Leone, per un novembre di recupero. In Amore ci sono ancora delle perpessità. magari per chi deve ancora dimenticare il passato. Le coppie potrebbero avvertire ancora un po’ di agitazione, anche se si è in fase di recupero. Meglio trovare qualcosa per recuperare complicità con il partner. Nel Lavoro ci sono speranze maggiori, ma è meglio fare i dovuti tagli. I single della Bilancia non possono contare su Venere per alcune settimane. Possibili sensi di colpa per relazioni chiuse in precedenza. Le coppie sono in recupero, specialmente nel week end. La carta della diplomazia sarà utile in caso di discussioni. Nel Lavoro ci sono dei risultati interessati, anche se i nati del segno sono più stanchi. Qualcuno potrebbe voltarti le spalle, forse un collaboratore.