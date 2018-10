Portobello/ Antonella Clerici con la sua semplicità convince ancora una volta

Buona la prima di “Portobello“, il programma storico riportato in prima serata da Antonella Clerici nel sabato sera di Raiuno. Fasciata in un completo nero, con tanto di giacca con un pappagallo di strass e scarpe rosse, Antonella Clerici ha dato il via all’edizione 2018 del celebre mercatino della televisione italiana. Visibilmente emozionata, la conduttrice ha esordito dicendo: “E allora come in una favola c’era una volta Portobello” lanciando un servizio dedicato all’indimenticabile Enzo Tortora. La Clerici è ha gli occhi lucidi nel ricordare il celebre conduttore, che definisce un vero genio e un precursore. Poi è il momento della sigla, l’omonima canzone dal ritornello orecchiabile, che viene riproposta dal vivo da un’intonatissima Arisa. La cantante di Pignola è accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano e ancora una volta non sbaglia una nota. La sua voce è come sempre un colpo al cuore per gli ascoltatori. Anche la cantante ha un bel ricordo del programma che vedeva quando era piccola con la sua famiglia a Pignola; poi prima di andare via cerca di far parlare il pappagallo Portobello senza però riuscirci.

CARLOTTA MANTOVAN, ABITO ROSSO PER LA PRIMA

Le emozioni però non sono finite. Dopo la splendida esibizione di Arisa sulle note di “Portobello”, Antonella Clerici presenta la sua compagna d’avventura. Si tratta di Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, che ha deciso di accettare l’invito della conduttrice con cui ha un rapporto speciale. Una presentazione semplice, ma ricca di sentimento quella fatta da Antonella a Carlotta: “una cara amica, una donna dolce, una donna a cui voglio molto bene: Carlotta Mantovan”. La ex Miss Italia ricopre il ruolo che un tempo è stato di Renée Longarini e per la puntata del debutto ha scelto un look elegante e di imbatto. Un abito rosso che le dona perfettamente. “Spero di essere all’altezza” dice l’ex moglie di Fabrizio Frizzi chiamata poi a spiegare il meccanismo del Centralone: “qui arriveranno tutte le telefonate più importanti, ma anche tutte le mail, i messaggi inviati anche sui social”. Ma ecco arrivare uno dei momenti più importanti della serata: l’entrata trionfale in studio della vera superstar. Si tratta naturalmente del pappagallo Portobello portato in studio da mamma Marcella. La Clerici cerca di far parlare il pappagallo con cui scherza dicendogli: “sei emozionato proprio come me“.

LE STORIE DI PORTOBELLO

Si entra poi nel vivo del programma con le storie di Portobello. A cominciare dalle invenzioni del triciclo passeggino a quella di un signore che ha pensato di risolvere il problema della pendenza della torre di Pisa. Poi è la volta di Carlo Verdone, uno degli ospiti di punta della serata che ha condiviso con i telespettatori due sue grandi passioni: i vinili e le fotografie. Il regista e attore è un collezionista di vinili: ne possiede più di 22mila custoditi gelosamente nella sua casa di campagna. Non solo, il regista colleziona anche delle fotografie di nuvole che scatta dalla terazza di casa. Verdone ha mostrato un lato inedito, raccontando qualcosa di personale e lanciando anche una serie di appelli per trovare alcuni vinili da collezione. Poi è la volta di Pietro Paolo, il protagonista della rubrica “Fiori d’arancio” alla ricerca della sua anima gemella. Un ragazzo semplice e umile a cui Carlo Verdone è arrivato in soccorso con alcuni consigli su come approcciarsi ad una donna. Portobello ha regalato anche una bellissima sorpresa a Tiziana, una fan di Gianni Rivera che è riuscita a conoscere il suo beniamino. Divertentissimo poi il momento “culinario” dedicato ad un originale piatto: il cazzomarro. In realtà a Portobello si scontrano una rappresentante della Regione Basilicata e una della Puglia per l’origine del piatto. A chi appartiene? A decidere sarà la voce del popolo con il sondaggio lanciato sui social con tanto di hashtag #cazzomarro. Poi è il momento della storia di alcuni ragazzi che nel 1986 sono rimasti bloccati per un giorno e mezzo in una grotta. Oggi sono a Portobello per ringraziare i soccorittori che gli hanno salvato la vita. Una prima puntata ricca di emozioni con Antonella Clerici in grandissima forza. La conduttrice è riuscita con la sua grazia e semplicità a bucare ancora una volta lo schermo catodico portando il telespettatore in un mondo pittoresco e magico come è quello di Portobello. Prova superata anche per Carlotta Mantovan, che ha dimostrato di esseree all’altezza del ruolo. Un esperimento riuscito che sicuramente sarà premiato anche negli ascolti.