STEFANIA, MOGLIE DI FRANCO GATTI “FACCIO SCRITTURA AUTOMATICA”/ “Mio figlio morto mi parla” (Domenica Live)

Stefania, moglie di Franco Gatti, architetto di mestiere, ha spiegato a Domenica Live in che modo comunica con il figlio Alessio, morto a 23 anni prematuramente per una tragica fatalità. Alla trasmissione, in diretta, ha spiegato in cosa consiste la scrittura automatica che lei esegue e con la quale comunica con il figlio. “E’ una cosa particolare, faccio scrittura automatica mai a comando, non ci riesco”, ha spiegato. Questo appuntamento talvolta doloroso, avviene solo in piena notte: “mi sveglio di notte e sento un impulso pazzesco, molto forte, a volte quando è più debole mi giro dall’altra parte perchè non è piacevole svegliarsi alle 4 del mattino, quando è molto forte devo mettermi a disposizione”. Quindi ha spiegato di avere sulla scrivania una serie di fogli numerati pronti all’uso. “Mi alzo, vado alla scrivania e la mia mano va da sola, scrivo al buio, non faccio scrittura molto scorrevole, l’unica cosa è che non metto punti e virgole, in quel momento non so cosa sto scrivendo, non credo sia trance”, ha aggiunto. “Quando rileggo il messaggio scopro chi me lo ha inviato”, ha proseguito. La donna ha un’associazione dove arrivano tante mamme e persone che hanno perso i propri cari “e se arrivano da me è perchè inevitabilmente arriverà un messaggio del proprio caro, non so come né quando”, ha precisato. L’ultimo messaggio del figlio è arrivato proprio la scorsa notte. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STEFANIA, MOGLIE DI FRANCO GATTI A DOMENICA LIVE

Franco Gatti, l’ex chitarrista dei Ricchi e Poveri e la moglie Stefania, sono intervenuti entrambi a Domenica Live nel talk iniziale con protagonisti alcuni Vip che hanno vissuto esperienze molto forti con l’aldilà. La coppia ha vissuto un lutto molto grave, la morte del figlio Alessio, appena 23enne, a causa di una overdose di eroina. Da allora però, entrambi hanno avuto molti segnali dal figlio deceduto. Mentre la madre ha iniziato a comunicare con lui attraverso la scrittura automatica, Gatti continua a comunicare attraverso il figlio morto attraverso un gabbiano o delle piume di un gabbiano che di tanto in tanto lo sorprendono nel corso delle giornate. Come spiegato dallo stesso ex chitarrista, la moglie Stefania fa l’architetto di mestiere, “però si interessa anche di queste cose”, ha esordito, parlando cioè della pratica della scrittura automatica. La parola è poi passata alla donna che ha spiegato come riesce a comunicare attraverso questa pratica affascinante e misteriosa che già conosceva da tempo in quanto la utilizzava già per comunicare con la sorella scomparsa. Proprio qualche sera fa ha comunicato nuovamente con il figlio Alessio il quale le avrebbe parlato persino di Barbara d’Urso.

STEFANIA, MOGLIE DI FRANCO GATTI: “COME COMUNICO CON MIO FIGLIO MORTO”

Stefania, moglie di Franco Gatti, ex chitarrista dei Ricchi e Poveri, ha spiegato alla trasmissione Domenica Live al cospetto di Barbara d’Urso in che modo riesce a comunicare con Alessio, il figlio morto: “Da 25 anni tratto questi argomenti perchè ho iniziato questo percorso molto tempo prima della morte di mio figlio e avendo ereditato questo percorso prima mi ha aiutato molto ad elaborare questo evento drammatico”, ha spiegato. “Ho iniziato la scrittura molti anni fa, poi si è evoluto”, ha commentato parlando della scrittura automatica che pratica, al buio. Giorni prima della morte del figlio, ha spiegato di aver ricevuto un messaggio in scrittura automatica dalla sorella che la tranquillizzava proprio sul figlio Alessio dicendo “andrà tutto bene”, “sarà protetto da noi”, “tutto luce, tutto luce”. L’argomento ha suscitato nella donna molta emozione, non essendo abituata a trattare tematiche così delicate in tv.