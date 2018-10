Uomini e Donne/ Angela Di Iorio replica alle critiche di Gianni Sperti: “C’è tanta ipocrisia” (Trono Over)

Tra le dame più discusse di questa nuova edizione del trono Over di Uomini e Donne c’è sicuramente la signora Angela Di Iorio. “Vi dovete vergognare” ha di recente detto a Tina Cipollari e soprattutto a Gianni Sperti, che più volte l’ha criticata. Angela è stata infatti accusata dall’opinionista di essere interessata più alle condizioni economiche dei suoi pretendenti che ai loro sentimenti, colpa anche di alcuni sui commenti su abitazioni e pensioni. Ma Angela ha deciso di replicare a queste critiche. Lo fa nel corso di un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, dove, pur non facendo il nome di Gianni Sperti, appare chiara la frecciatina indirizzatagli dalla dama: “In studio c’è tanta ipocrisia. – sbotta Angela, che spiega – Molte la pensano come me, ma non hanno il coraggio di dirlo. Io me ne frego e vado per la mia. So quello che voglio e cerco. Nessuno può impedirmi di sognare”.

IL DESIDERIO DI ANGELA DI IORIO

Angela Di Iorio spera di trovare l’amore nello studio del trono Over di Uomini e Donne e, soprattutto, di migliorare il suo stile di vita. Ecco, infatti, quanto fa sapere nel corso dell’intervista: “Io ho una pensione di cinquecento euro e ho una villetta su tre livelli, non mi manca niente. Desidero migliorare il mio stile di vita, mi piacerebbe fare alcune cose che non mi posso permettere”. La dama allora aggiunge: “Sono pronta a offrire e dare cura e attenzioni. Mi posso occupare della cucina, lavare, stirare e mandare avanti la casa dell’ipotetico uomo che verrà. Non gli mancherà nulla. Sarà molto fortunato. Potrei anche trasferirmi. Voglio e do un amore a trecentosessanta gradi”. Riuscirà Angela a trovare l’uomo dei suoi sogni?