AGENTE 007-AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTA’/ Su TV8 il film con George Lazenby (oggi, 29 ottobre 2018)

NEL CAST GEORGE LAZENBY

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 21,30. Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, è una pellicola prodotta nel Regno Unito nel lontano 1959 che si ispira ai volumi dati alla stampa da Ian Fleming. Il film ottimamente diretto da Peter Hunt è ascrivibile alle pellicole di genere spionistico con connotazioni drammatiche, esso non è certo una prima televisiva essendo stato più volte programmato all’interno dei palinsesti televisivi del bel Paese. Buono il cast di attori, tra di essi si evidenziano George Lazenby che interpreta la famosa spia inglese e Diana Rigg a cui il regista ha affidato la parte della protagonista femminile: Teresa “Tracy” Draco. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AGENTE 007 – AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTA’, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Il film si articola sull’ennesima avventura della spia più famosa del Regno Unito, quel James Bond che ancora tutt’oggi cattura l’immaginario collettivo. La pellicola prende avvio con Bond che insegue la contessa Tacy Di Vicenzo, il suo intervento riesce ad evitare che la giovane nobildonna metta in atto i suoi propositi suicidi. L’intervento della spia innesca una rissa con alcuni scagnozzi del padre della contessa. Il successivo salvataggio viene operato all’interno di un casinò, la donna è debitrice di una forte somma di denaro e solo l’intervento della spia riesce a farla uscire dalla spinosa situazione. Accompagnata la donna in camera i due vengono assaliti da una persona misteriosa, persona a cui Teresa non riesce a dare un volto. Qualche indagine permette di far scoprire a 007 come il padre della giovane donna sia il capo di una banda criminale. Il giorno dopo la spia viene rapito dal padre di Teresa, quest’ultimo gli offre un milione di sterline se porterà sua figlia all’altare, il rifiuto di 007 coincide con l’accordo che Bond di prendersi cura della ragazza mentre il padre lo aiuterà, grazie alle sue conoscenze criminali, a rintracciare Ernst Stavro Blofeld capo della Spectre, un’organizzazione a cui Bond da la caccia da tantissimo tempo. Ritornato a Londra nella sede dei servizi segreti Bond scopre che il caso sulla Spectre gli è stato improvvisamente tolto.

Grazie alle sue conoscenze Bond ottiene due settimane di licenza, settimane che egli dedica alla ricerca di Blofeld. La spia si reca in Svizzera qui rincontra Teresa e nonostante la rivelazione dell’accordo stretto con il padre i due iniziano una passionale relazione sentimentale. Grazie all’aiuto del padre della sua innamorata Bond scopre il gioco del capo della Spectre, un gioco che tende a portare una catastrofe mondiale tramite un virus che viene “coltivato” sulle Alpi Svizzere. I servizi segreti di sua Maestà danno l’ordine a Bond di non intervenire, allora egli si rivolge al “suocero” e grazie ad alcuni uomini della criminalità assalta la base dell’organizzazione criminale. La lotta che ne consegue libererà il mondo dal pericolo e metterà in fuga Blofeld. Le ultime fasi finali del film sono dedicate al matrimonio tra James e Teresa, la loro fuga d’amore sarà interrotta dalla ricomparsa di Blofeld che cercando di uccidere la spia ferisce a morte la giovane contessa. A Bond non rimane che piangere l’amata, allo stesso tempo egli giurerà sul corpo della donna che la sua lotta nei confronti della Spectre non vedrà mai fine, almeno fin quando l’organizzazione non sarà definitivamente debellata e il suo capo ucciso.