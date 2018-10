Andrea Cerioli hot sui social/ Video, l’ex tronista di Uomini e Donne lascia cadere l’accappatoio e…

Andrea Cerioli è sicuramente tornato protagonista sui social dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2018 in versione tentatore. Il bel bolognese è riuscito a far capitolare Alessandra Sgolastra e da allora si parla di lui prima come nuovo amore della ex e poi come possibile tronista, fatto sta che nessuna delle opzioni sembra essere vera. Il bel bolognese non salirà sul trono, almeno non fino a gennaio, ma sui social è riuscito a far parlare di sé con un video hot che ha fatto subito il giro del web con i soliti risvolti negativi. In particolare, nelle scorse ore, l’ex tronista ha deciso di postare un video, che a suo dire, era sul suo telefono per mesi, e che lo mostra in accappatoio. Fin qua niente di nuovo fino a che dopo vari ammiccamenti e sguardi intensi, Andrea Cerioli si lascia “sfuggire” l’accappatoio mostrando le sue grazie ma lasciando tutti con il punto interrogativo. Clicca qui per vedere il video del momento.

“TROPPI BIGOTTI, TROPPI PROF…”

In realtà non vediamo niente di che o, almeno, niente di quello che non abbiamo già visto nelle sue varie dirette o in foto postate sui social. A quanto pare, però, gran parte del popolo della rete non ha apprezzato il gesto, ha commentato pesantemente il video postato da Andrea Cerioli fino a che lui stesso non ha deciso di cancellarlo. Poco dopo l’ex gieffino ha condiviso con tutti anche il perché della sua decisione: “Avevo il video salvato da 8 mesi nelle bozze. Ieri aperitivo lungo… molto lungo. L’ho rivisto e mi faceva ridere. L’ho messo, dopo due minuti… tolto. E comunque troppi bigotti. Troppi prof, alla gente puntare il dito piace tantissimo. Perché se andiamo avanti così ci ritroveremo a pubblicare solo finti sorrisi e frasi… Buona per la prossima“. Andrea Cerioli riuscirà a rimanere sulla cresta dell’onda fino a quando Maria De Filippi non deciderà di invitarlo sul trono di Uomini e donne per dargli una seconda possibilità?