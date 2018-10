ANGELA DI IORIO/ La dama del trono over fa discutere: “Nessuno può impedirmi di sognare” (Uomini e Donne)

Angela Di Iorio è una delle dame che sta facendo maggiormente discutere all’interno del Trono Over di Uomini e donne. La donna si è resa spesso protagonista di violente discussioni con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, non nascondendo il proprio desiderio di trovare un uomo dalla condizione economica agiata. Nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, la dama aggiungerà però alcuni particolari al suo punto di vista: in un video verrà mostrata la sua casa, che confermerà come lei non abbia necessariamente bisogno di un uomo ricco per stare bene. Poco dopo, però, le ragioni di discussione si sposteranno al suo incontro con Gerardo. La Di Iorio, infatti, affermerà di non voler continuare la frequentazione con lui a causa del suo livello di istruzione inferiore. Le critiche in studio, dopo simili parole decisamente discutibili, saranno estremamente dure…

“SONO PRONTA A DARE ATTENZIONI IN CAMBIO DI…”

Angela Di Iorio sarà protagonista nella puntata odierna di Uomini e donne di un durissimo nuovo scontro con Tina Cipollari e Gianni Sperti, durante il quale confermerà il desiderio di incontrare uomo di un buon grado di istruzione. La dama ha espresso il suo punto di vista anche nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a Uomini e donne Magazine, dove ha confessato: “Ho una pensione di cinquecento euro e ho una villetta su tre livelli. Desidero migliorare il mio stile di vita, mi piacerebbe fare alcune cose che non mi posso permettere”. E ha aggiunto: “Se incontrassi una persona con la quale poter avere la disponibilità economica di andare a teatro o trascorrere un weekend fuori o mangiare al ristorante ogni tanto, sarei felice. Sono pronta a offrire e dare cura e attenzioni“. La Di Iorio ammetterà di avere le idee chiare sul proprio futuro e di non condividere certe reazioni in studio: “C’è tanta ipocrisia. Molte la pensano come me, ma non hanno il coraggio di dirlo. Io me ne frego e vado per la mia. So quello che voglio e cerco. Nessuno può impedirmi di sognare“.

“HO INCONTRATO IL VERO AMORE”

Angela Di Iorio sente la mancanza di un uomo al suo fianco e vorrebbe provare di nuovo quell’affetto che solo il marito ha saputo darle in passato. Nel 2011, infatti, è rimasta vedova a causa di una grave malattia che ha portato alla morte il marito in soli quattro mesi. Con lui, come ha raccontato alla rivista Uomini e donne Magazine, ha avuto però la fortuna di incontrare il vero amore: “È stato un amore stupendo, ci amavamo e rispettavamo reciprocamente. Abbiamo avuto tre figli. Sono fiera di come li ho cresciuti, li ho resi responsabili fin da piccoli. Le mie nuore mi adorano anche per questo. Dal 2011 sono vedova, mio marito è morto per una malattia che l’ha portato via in quattro mesi. Non ci siamo goduti neanche la pensione“. Consapevole di come deve essere l’uomo ideale, Angela è pronta a fermarsi se non vede quello che cerca nell’altra persona. Da parte sua non c’è solo la ricerca di romanticismo, ma anche il desiderio di trovare stabilità e un affetto maturo.