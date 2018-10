Fidanzato Martina Hamdy, chi è?/ La riccia del meteo potrebbe ricevere una sorpresa (Grande Fratello Vip)

La bella Martina Hamdy potrebbe essere la nuova eliminata del Grande Fratello Vip. Questa sera infatti, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, andrà in onda la settima puntata con il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La conduttrice del meteo è sicuramente fidanzata ma della sua dolce metà, non vi è traccia online. Anche su Instagram la giovane tutta riccioli, non ha mai condiviso uno scatto in compagnia del suo fidanzato, a testimonianza che ci tiene molto alla sua privacy. A questo punto gli estimatori si chiedono se stasera, visto il rischio eliminazione molto alto, il compagno di Martina possa fare uno strappo alla regola palesandosi al fianco della sua fidanzata per farle una sorpresa. Staremo a vedere! Nonostante questa estrema discrezione, pare proprio che la ragazza sia legatissima al suo compagno, tanto da avere paura che nel corso di questi mesi separati lui possa averla tradirla. La concorrente ha rivelato a Giulia Provvedi di avere questa grande paura. Ed infatti, mentre la Hamdy può sempre essere vista dal compagno, lei non sa nulla di cosa sta accadendo fuori.

Chi è il fidanzato di Martina Hamdy?

Martina Hamdy dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di avere molti timori legati al suo fidanzato. La paura di essere tradita infatti, ha generato di lei attimi di sconforto, specie durante le battute iniziali del reality show. Tutte queste insicurezze sono state sviscerate parlandone con Giulia Provvedi che ha cercato di rassicurarla nell’immediato. Anche lei infatti, essendo fidanzata, si è dovuta separare momentaneamente da lui. Di contro, sa perfettamente che può fidarsi della sua dolce metà e quindi cerca di non pensare alle cose brutte che potrebbero accadere fuori. Proprio secondo la biondina de Le Donatella, è fondamentale che un rapporto possa basarsi sulla fiducia reciproca. Durante le scorse giornate, il nome del fidanzato di Martina è rimasto top secret, così come la sua identità. Nel frattempo dopo avere palesato le sue prime paure, il giovane le ha mandato un aereo con scritto: “Poppy amore mio!”, dopo le lacrime, la Hamdy ha risposto: “Non ci posso credere, Poppy amore mio, grazie”. Staremo a vedere cosa deciderà di fare questa sera: sorpresa oppure no?