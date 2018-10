Gianmarco Amicarelli / Il fidanzato di Jane Alexander deluso: il post d’allarme (Grande Fratello Vip)

Il percorso di Jane Alexander nella Casa del Grande Fratello Vip continua a complicarsi e riempirsi di dubbi. Il rapporto con Elia Fongaro è sempre più forte e oscura sempre più quello che c’è col fidanzato Gianmarco Amicarelli. “Io penso di aver messo in chiaro più volte che la situazione e il legame che si è creato qui dentro la Casa non ha niente a che fare con la mia situazione fuori, ci sarebbe stato un problema comunque al di là di persone presenti o no” ha farro sapere, proprio nelle ultime ore, Jane. La donna sembra essere sicura dei suoi sentimenti per Elia, che la portano ad ammettere che le cose con Gianmarco non funzionassero già da tempo. Ma le parole di Jane sono ben differenti da quelle del suo fidanzato che, da fuori, si dice fortemente deluso da lei e da quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip.

GIANMARCO AMICARELLI LASCIA JANE IN DIRETTA?

Di fronte alle immagini di Jane Alexander ed Elia Fongaro sempre più vicini, Gianmarco Amicarelli ha infatti espresso sui social, proprio di recente, tutta la sua delusione. “Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo – scrive su Instagram il fidanzato dell’attrice – ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”. I dubbi non sono soltanto di Jane ma, ormai, anche di Gianmarco che di fronte a quanto visto finora, ha compreso la crisi forte che la loro coppia sta vivendo. Questo lascia sospettare che Gianmarco non riuscirà ad attendere l’uscita di Jane dalla Casa, che potrebbe arrivare tra un bel po’, e deciderà anzi di comunicarle presto, e forse proprio in diretta, che per lui è tutto finito. Accadrà questa sera?