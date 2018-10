Giulia Salemi/ Video, il bacio con Francesco Monte ha significato davvero qualcosa? (Grande Fratello Vip)

Giulia Salemi è vicina al punto di rottura: la più contestata del Grande Fratello Vip 3 è riuscita a strappare un bacio a Francesco Monte grazie al gioco Obbligo e Verità. Ma subito dopo i due hanno vissuto un altro piccolo litigio, che ha spinto Giulia a chiedersi fino a che punto potrà resistere. Francesco ha infatti risposto in modo acido ad una sua frase scherzosa, con cui ha ipotizzato un incontro sotto coperta. Ovviamente senza la presenza delle telecamere, ma Francesco ne ha approfittato per ricordarle che ci vuole il suo consenso. La ragazza si è poi sfogata con le amiche e Andrea Mainardi ed ha sottolineato di non poter resistere ancora. Le risposte piccate di Monte non le piacciono ormai da tempo e non essere libera di scherzare la fa sentire male. Fra i due continua ad esserci un botta e risposta senza fine ed anche se ormai è tutto risolto, c’è chi ha suggerito ad entrambi di non procedere oltre. E’ evidente che i loro caratteri siano del tutto incompatibili. Trascorse alcune ore, i due hanno condiviso il lettone sul pavimento, a breve distanza da Stefano Sala e Benedetta Mazza. Anche se coperti dal piumone, il bacio e le carezze non sono passate inosservate sui social. Clicca qui per il video.

Giulia Salemi, Grande Fratello Vip: il bacio con Francesco Monte

Il Grande Fratello Vip 2018 ha regalato a Giulia Salemi il bacio tanto atteso con Francesco Monte ed anche se si tratta solo di un gioco, i due hanno potuto vivere anche questo momento alla francese. Merito delle richieste dei compagni, che durante il gioco Obbligo e Verità hanno voluto mettere fine all’attesa. Anche se in realtà Francesco avrebbe preferito attendere, come affermato in più di un’occasione. Giulia intanto inizia a chiedersi fino a che punto riuscirà ad emergere con tutta la sua verità. Crede di essere una delle poche vere e spontanee della Casa e crede che al pubblico stia arrivando il suo messaggio. Non sa che in realtà sui social le critiche sono all’ordine del giorno: la coppia non piace e soprattutto Giulia fa la figura della falsa agli occhi di molti. Non si crede infatti ancora alla veridicità della sua love story o amicizia particolare creata con Monte.

Il pubblico tutto contro la ragazza

Il Grande Fratello Vip 3 non permetterà a Giulia Salemi di arrivare fino alla finale. I telespettatori sono del tutto schierati contro la figlia di Fariba Tehrani, almeno da quanto emerge sui social. Difficile che la concorrente riesca a fare il salto in avanti, a meno che non conquisti un posto in finale grazie ad uno dei giochi della produzione. Presto il gruppetto creato con Stefano Sala e Benedetta Mazza potrebbe crollare sotto ai colpi di Elia Fongaro, che al fianco di Jane Alexander sta creando una coalizione piuttosto forse. Una parte del pubblico aspetta intanto il momento in cui prenderà le distanze di Monte, accusato di essere fin troppo aggressivo negli episodi di rabbia. I due però vengono sostenuti dalla Casa, soprattutto per i legami creati all’inizio del percorso. Senza considerare che Giulia sta giocando per ora un po’ più da sola rispetto alle ultime settimane. Forse è la strada giusta per riuscire a vincere anche senza l’aiuto di Monte e della sua popolarità.