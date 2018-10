HIGH CRIMES-CRIMINI DI STATO/ Su Iris il film con Ashley Judd (oggi, 29 ottobre 2018)

NEL CAST MORGAN FREEMAN

High Crimes – Crimini di Stato, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 22,55. High Crimes – Crimini di Stato è una pellicola datata 2002 che ha visto le sale cinematografiche grazie all’interessamento di alcune case di produzioni a stelle e strisce (Twentieth Century Fox, Regency Enterprises, New Regency Pictures). La pellicola che è stata distribuita nel bel Paese dalla Twentieth è stata diretta da Carl Franklin, professionista che si è basato su un soggetto scritto da Joe Finder. Ottimo il cast di attori composto nei ruoli principali da Ashley Judd e dal grandissimo attore di colore americano Morgan Freeman. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

HIGH CRIMES – CRIMINI DI STATO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film prende avvio da una rapina che avviene a casa di una coppia. I due Claire Kubik una donna in carriera e il marito Tom entrano dopo l’intervento della polizia in una drammatica spirale. Tom viene infatti arrestato dalle forze dell’ordine con l’infamante accusa di aver partecipato ad alcuni crimini di guerra in Salvador, quando prestava servizio come agente sotto copertura. Claire scopre cosi che il marito di cui è perdutamente innamorato si chiama in realtà Ronald Chapman, egli prima di conoscere la donna aveva prestato servizio in alcune operazioni segrete. La consapevolezza della donna insieme al fatto di aver pianificato la sua vita insieme ad un uomo che non è quello che conosceva prendono inizialmente il sopravvento, l’amore poi trionfa e la donna crede fermamente al suo coniuge. La difesa dell’uomo è pressante, egli riconosce la sua appartenenza ai servizi segreti a stelle e strisce, ma si professa innocente relativamente ai crimini di guerra di cui viene incriminato. Le prime fasi del processo vedono Claire assumere direttamente la difesa del marito, la donna si ritrova però avviluppata nella burocrazia dell’esercito USA e decide di rivolgersi ad uno specialista. L’avvocato chiamato a completare il collegio di difesa viene individuato in Charles Grimes, un ex avvocato militare allontanato dal mondo delle divise. Charles vede nel processo un modo per rivalutarsi di fronte al sistema, un sistema che per poco non stritola la coppia di coniugi. Quando la verità sembra farsi largo arrivano delle nuove e sconvolgenti rivelazioni che minano nuovamente le convinzioni di Claire, anche questa volta però alla fine l’amore trionferà.