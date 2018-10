Homefront, Italia 1/ Streaming video del film con Jason Statham (oggi, 29 ottobre 2018)

La sceneggiatura del film “Homefront” è stata scritta da Sylvester Stallone che ha adattato un racconto di Chuck Logan. L’attore americano aveva originariamente sviluppato la sceneggiatura come un capitolo della serie Rambo. Jason Statham, che interpreta il protagonista Phil Broker, a proposito del film ha detto: “Homefront è in realtà un film che Sylvester Stallone ha scritto per se stesso. Quindi trovarmi di fronte ad una sceneggiatura proposta a me da lui e che aveva scritto pensando a se stesso come protagonista è stata per me una svolta… È stato come un abito su misura e Sly ha fatto tutto il lavoro di cucitura”, riporta CineBlog. James Franco, che interpreta il trafficante Morgan ‘Gator’ Bodine, ha adottato il gatto che si vede nel film. “Homefront” è costato 22 milioni di dollari e ne ha incassati worldwide circa 43. Ricordiamo che “Homefront”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

NEL CAST JASON STATHAM E JAMES FRANCO

Homefront, il film thriller in onda su Italia Uno oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 21,30. Homefront è una pellicola thriller con il titolo originale che resta invariato anche nella versione italiana. Homefront è un termine anglosassone che indica l’attività di una popolazione civile quando il suo stato è impegnato in una guerra altrove. Il film è stato girato nel 2013 da Gary Fleder e si ispira all’omonimo romanzo di Chuck Logan. La sceneggiatura è stata scritta da Sylvester Stallone, che è anche tra i produttori del film. Nel cast figurano invece Jason Statham (Phil Broker), James Franco (Morgan Bodine detto Gator) e Winona Ryder (Sheryl Marie Mott). Il film ha avuto una nomination ai Golden Trailer Awards. Negli USA fu vietato ai minori di 18 anni. Costato 21 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 50 milioni. Le riprese si sono svolte nella città di New Orleans. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HOMEFRONT, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Phil Broker ha un passato nei corpi armati dei servizi segreti statunitensi ma, stanco di quella vita, decide di ritirarsi. Quando rimane vedovo decide di proteggere sua figlia dalla brutalità del mondo andando a vivere in un paesino lontano e isolato. Crede così di poter restare fuori dai giri della malavita, ma si illude. Infatti nel piccolo paese in cui si trasferisce spadroneggia un boss che tutti chiamano Gator, Gator traffica con la droga e nella scuola in cui è iscritta la figlia di Phil c’è anche un suo nipote. Inevitabilmente questo creerà problemi a Broker, che dovrà rispolverare le sue vecchie abilità per proteggere la sua famiglia.