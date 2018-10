Jane Alexander/ Video, è finita con Gianmarco Amicarelli? (Grande Fratello Vip)

Jane Alexander non sta vivendo momenti positivi al Grande Fratello Vip 3, o meglio non del tutto. Anche se sabato scorso è riuscita a baciare per ben due volte Elia Fongaro, grazie al gioco Obbligo o Verità, la concorrente si dimostra ancora una volta distrutta. Il suo umore nero non è passato inosservato agli occhi di Ela Weber, che ha cercato di confortarla. La sellerona si sente un po’ come la sorella maggiore dell’attrice e già nei giorni precedenti aveva messo in guardia Elia: starebbe strumentalizzando Jane solo per riuscire ad emergere meglio nel reality. Il modello di certo è il più contestato di questa terza edizione, sia fuori che dentro la Casa, ma comunque le parole della Weber risuonano assurde alle orecchie della Alexander. Quest’ultima tra l’altro ha già comunicato ore prima del bacio la sua decisione al resto del gruppo: la relazione con Gianmarco Amicarelli è giunta al termine e non ha più alcun dubbio. Il senso di colpa però forse sta iniziando a farsi sentire: Jane sente di aver commesso degli errori. “Sono soltanto un po’ triste”, ha confidato alla Weber ieri pomeriggio. Troppi pensieri e dubbi: ci sarà il confronto con il compagno? Clicca qui per vedere il video con lo sfogo di Jane Alexander.

Jane Alexander, Grande Fratello Vip 2018: polemiche sui social

Jane Alexander rischia di aver dato al pubblico del Grande Fratello Vip 2018 una motivazione per eliminarla alla prossima nomination. Anche se l’attrice è riuscita a salvarsi dal televoto di questa sera e non senza l’aiuto nascosto di Elia Fongaro, le polemiche sui social che la riguardano sono fin troppe. “Falsa”, “mostro”, sono solo alcuni dei termini usati per descrivere la sua persona e quanto sta facendo nella Casa. In modo poco cortese, alcuni haters infatti puntano il dito contro l’attrice per via della sua eccessiva magrezza, senza considerare che il suo fisico così asciutto è collegato ad un problema alimentare di cui ha parlato durante il periodo della Caverna. Jane è infatti affetta da candida intestinale e non può mangiare tutto ciò che vuole, motivo per cui deve astenersi da alcuni cibi ed ha perso peso anche rispetto al suo ingresso nella casa.

Una decisione delicata

Il Grande Fratello Vip 3 ha messo Jane Alexander di fronte ad una scelta e non si parla di Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli. Anche se quest’ultimo ha preso le distanze dall’attrice con un post su Instagram, la concorrente si trova in un momento molto delicato. Ha la possibilità infatti di creare una forte alleanza con Elia e Ela Weber, l’unica delle new entry che non ha preso in totale antipatia il modello e l’artista. Anzi, tutt’altro. E considerando le Donatella, potrebbe crearsi addirittura un gruppetto in grado di far tremare la combriccola di Francesco Monte, che intanto colpisce in modo duro contro la coppia appena formata nella Casa. Jane ha ancora tanto di sé da raccontare, ma deve agire con più razionalità e lasciare da parte i sentimenti. Il pubblico infatti ha ancora bisogno di conoscerla meglio e non solo grazie ai drammi confessati nelle varie settimane, ma proprio per quanto riguarda la sua personalità.