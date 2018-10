LAURA FREDDI/ Felice insieme al compagno Leonardo D’Amico e alla figlia Ginevra (Che fuori tempo che fa)

Laura Freddi interverrà nella puntata odierna di Che fuori tempo che fa. L’ex velina di Striscia la notizia è felice come non accadeva da tempo, dopo una serie di disavventure in ambito sentimentale e non solo. Archiviato il matrimonio con Claudio Casavecchia, dal quale ha divorziato nel 2008, ha trovato la stabilità insieme a Leonardo D’Amico, fisioterapista della Nazionale maschile di beach volley. Dalla loro unione, lo scorso 3 gennaio è nata la figlia Ginevra, avuta da Laura Freddi a 45 anni. Dopo l’aborto che ha dovuto affrontare 10 anni fa, la soubrette ha ritrovato finalmente il sorriso, come si vede nel servizio fotografico pubblicato dal settimanale “Pomeriggio Cinque” e non esclude un nuovo matrimonio. Questa volta però il compito di portare le fedi in chiesa sarà della piccola Ginevra…

LE NOZZE CON LEONARDO D’AMICO

La nascita della figlia Ginevra potrebbe essere solo il primo lieto evento nella nuova vita di Laura Freddi. In una recente intervista a DiPiù la soubrette ha raccontato di essere pronta a sposare il compagno Leonardo D’Amico: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“. Una decisione che, stando agli scatti in cui la famiglia appare insieme, non sembra essere presa con troppa fretta. Al contrario: il trio appare sorridente e felice insieme mentre passeggia in strada, a dimostrazione di come i giorni difficili per la soubrette siano passati. Oltre al timore di non poter diventare mamma, dopo l’aborto di cui era rimasta vittima, Laura Freddi aveva dovuto fare i conti anche con dei problemi economici a causa di alcune diatribe legali.

IL RACCONTO AL GRANDE FRATELLO VIP

Laura Freddi aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale aveva parlato del suo difficile passato. Dopo un esordio promettente in televisione, grazie alla partecipazione a Non è la Rai e Striscia la notizia, la soubrette si era trovata ad affrontare problemi economici. Questo il racconto alla coinquilina Elenoire Casalegno: “Queste sono cavolate, le cose serie sono fuori. Ad esempio, tu lo sai Ele cosa mi è successo? Io non ho più niente! Ho perso tutto per colpa di una persona che tu conosci molto bene e di una causa, poi sai come vanno le cose, avvocati e tutto“. In tale circostanza, la Freddi non aveva rivelato dell’identità della persona che l’aveva portato sul lastrico ma aveva lasciato intendere che si trattava di un uomo noto. La partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe dunque arrivata proprio per superare, almeno in parte, tali ristrettezze economiche.