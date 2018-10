Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi/ L’effetto Fabrizio Corona le aiuterà? (Grande Fratello Vip)

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, procedono a testa alta al Grande Fratello Vip 3, forti della loro diversità. Giulia infatti ama essere leggera, non appesantita dalle liti nella casa. Ha stretto un forte legame con Andrea Mainardi che ha spesso risollevato dalle lacrime, per via della nostalgia di moglie e figlia. Di contro continua a professare il suo amore a spada tratta per Pierluigi Gollini, anche se in Casa c’è già chi vorrebbe diventare il suo nuovo fidanzato: Fabio Basile. Coccole, attenzioni, dichiarazioni. Il campione non si frena, anche se Giulia vede tutto solo per gioco, mentre il suo pensiero vola verso Pierluigi. Silvia Provvedi invece è sempre più silenziosa. L’incontro con Fabrizio Corona dello scorso giovedì le ha permesso solo in parte di voltare pagina. La ragazza è convinta che l’ex re dei paparazzi abbia cercato in realtà di recuperare la loro relazione, per questo ha sottolineato più volte di non voler tornare sui suoi passi. Senza nulla togliere al fatto che può perdonarlo, come ha riferito a Lory Del Santo il giorno successivo al confronto. “Le parole stanno a zero, contano i fatti”, ha sottolineato infatti pensando ad un ipotetico ritorno. Nulla da fare quindi. Corona le avrebbe dimostrato con tanti atteggiamenti di essere fin troppo cambiato dopo l’ultima incarcerazione. Clicca qui per il video de Le Donatella al Gf News

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: l’effetto Fabrizio Corona

Silvia Provvedi de Le Donatella sta cercando di reggere il più possibile al Grande Fratello Vip 2018, ma rimane il dubbio di che cosa potrebbe succedere quando dovrà agire come concorrente singolo. Dopo l’ingresso in casa di Fabrizio Corona sembra aver accusato il colpo. L’unione con la gemella Giulia Provvedi non sarà eterna e presto le Donatella potrebbero doversi confrontare da sole con il resto del gruppo. Per la biondina delle sorelle non c’è alcun problema: il suo carattere solare, frizzante e energico ha già conquistato tutta la Casa. Si può dire lo stesso per Silvia? Lei è la più coccolona, riflessiva ed ascoltatrice. Non esita a stare vicino a Giulia Salemi nei momenti di sconforto ed ha persino suggerito ad Elia Fongaro di chiarire tutto con Francesco Monte dopo l’ultima lite. Un carattere che le permette forse di avvicinarsi sempre di più a Walter Nudo, a cui tra l’altro ha dato un bacio durante il gioco Obbligo o Verità. Bacio anche a Fabio Basile, ma forse solo per dare un contentino al campione. Non sarà stata la gemella che avrebbe voluto, ma è già qualcosa.

Sempre più in vetta

Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella, sono sempre più in vetta al Grande Fratello Vip 3. I telespettatori sono impietosi nei loro confronti sui social, soprattutto perché secondo molti le due ragazze hanno partecipato a fin troppi reality. E’ ora quindi di lasciare spazio agli altri, onde evitare di vivere solo di questa parte della tv. Un format che in realtà alle Donatella piace molto, soprattutto perché possono giocare proprio in quanto gemelle. Non c’è un solo concorrente per ora che le guarda con sospetto, anche se Giulia è la parte della coppia che fa il lavoro sporco anche per la sorella. Sempre al centro della scena, propositiva e travolgente: difficile non amarla per questa sua voglia di mettersi in gioco. Lo stesso non si può dire per Silvia, che ha comunque un suo perché nel programma. Il problema è che Giulia è un valore aggiunto che in una Casa fatta di noia e tristezza può fare la differenza. Silvia invece no, anche se potrebbe creare una sorta di angolo d’ascolto che non preveda necessariamente parlare dei suoi problemi, ma di aiutare gli altri vip in difficoltà.