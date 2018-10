Ludovica Frasca in ospedale / Ricoverata per problemi allo stomaco: “Tre giorni terribili”

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la notizia, ha vissuto tre giorni infernali, come lei stessa ha fatto sapere nelle ultime ore su Instagram. L’ex velina di Striscia La Notizia ha infatti trascorso gli ultimi tre giorni in ospedale, in quanto è stata ricoverata presso il policlinico San Donato a causa di alcuni problemi allo stomaco, come ha fatto sapere. “Volevo rassicurare tutti. Sto bene! – ha dichiarato Ludovica attraverso i suoi social, per poi spiegare – Sono stata ricoverata per un problema allo stomaco che i dottori del Policlinico S. Donato… stanno cercando di risolvere, prendendosi cura di me”. Dopo tre giorni in ospedale, Ludovica Frasca è stata dimessa oggi, 29 ottobre, in mattinata. Ha così deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

LUDOVICA FRASCA STA MEGLIO: LE PAROLE DOPO IL RICOVERO

“Sto meglio, seppur un po’ debilitata…. – ha fatto sapere Ludovica Frasca – Grazie per tutto l’amore che sto ricevendo da voi” ha scritto, per poi pubblicare un video in cui spiega cos’è accaduto negli ultimi tre giorni: “Volevo dire che ho passato i tre giorni più brutti della mia vita ma sono finalmente a casa, mi hanno dimesso. Volevo ringraziare il dottore Accardi, Chiara, tutti i medici del San Donato e gli infermieri”. Ludovica finalmente sta meglio ma deve ora stare a riposo e riprendersi al meglio. Non sono mancati i messaggi di affetto dei suoi tantissimi fan. Ricordiamo che la Frasca è stata a lungo legata a Luca Bizzarri. La loro storia si sarebbe interrotta nei primi mesi del 2018, dopo molti una serie di gossip che li volevano fortemente in crisi. Al momento, l’ex velina risulterebbe legata ad Alex Ranghieri, giocatore di beach volley e modello.