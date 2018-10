Marchesa Del Secco D’Aragona torna al Grande Fratello Vip?/ Nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini

La settima puntata del Grande Fratello Vip 3 non sarà prova di sorprese. Tra gli eventi della serata si prevede il ritorno nella Casa dell’ultima eliminata: la discussa Marchesa del Secco d’Aragona. Giovedì scorso, Daniela Del Secco è stata eliminata dal televoto e ha lasciato la Casa senza la possibilità di confrontarsi con i suoi compagni. Questa possibilità, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, arriverà questa sera, 29 ottobre, nel corso della diretta. La Marchesa dovrebbe infatti ritornare nella Casa più spiata d’Italia. Il tutto per un chiarimento con tutti i concorrenti che l’hanno mandata al televoto per eliminarla dal gioco. Ma non è tutto: la Del Secco d’Aragona rientrerebbe anche per difendersi dalle accuse fatte da alcuni dei suoi ex coinquilini. Durante la settimana, chiamati nel confessionale, hanno espresso i loro dubbi sulla veridicità del suo titolo nobiliare.

LA MARCHESA CONTRO GLI EX COINQUILINI DELLA CASA

Secondo indiscrezioni quindi, la Marchesa del Secco d’Aragona entrerà nella Casa nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, 29 ottobre, grazie al solito stratagemma: un Freeze gelerà i concorrenti nella Casa, lasciando spazio prima all’ingresso della Marchesa e poi alla sua invettiva contro i suoi detrattori. La Marchesa, quindi, replicherà agli attacchi di alcuni ex compagni, dando poi anche a questi la possibilità di spiegarsi e replicare. Ricordiamo che da settimane, la Marchesa è al centro del gossip proprio a causa del suo titolo di Marchesa, ormai per tantissimi falso. Daniela Del Secco è quindi pronta, ancora una volta, a difendersi dagli attacchi alla sua persona e a rispondere a chi la accusa di essersi costruita ad arte un personaggio senza nulla di concreto alle spalle.