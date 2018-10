Maria Monsé/ Video, campo libero all’antagonista della Marchesa, ma… (Grande Fratello Vip)

Maria Monsé non ha ancora terminato di parlare della Marchesa al Grande Fratello Vip 3. E’ l’argomento del momento ed anche se la controparte è stata eliminata da qualche giorno, la concorrente ha preferito continuare da sola il contenzioso. Strappa qualche sorriso in un certo senso, visto che appare chiaro come la Monsé non avesse messo in preventivo un’uscita di scena della Marchesa in tempo record. Del resto il resto del gruppo calca la mano proprio su questo dettaglio, chiedendole in modo ironico di raccontare ancora una volta la scena della carrozza, l’aneddoto che ha due versioni a seconda di chi lo racconta. Secondo la Monsé, la Del Secco si sarebbe accanita sulla figlia, avrebbe preteso che la piccola Perla uscisse al freddo solo per permetterle di fare il suo ingresso trionfale da sola, a bordo della carrozza adorata.

Maria Monsé, Grande Fratello Vip: non si sa ancora dove collocarla

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 guardano ancora con sospetto Maria Monsé. Non si sa dove collocarla e non offre alcun contributo alle dinamiche del gruppo. Senza considerare che qualcuno non crede nemmeno ai suoi racconti, anche quando si tratta di fatti reali e conosciuti dai più. Lo ha dimostrato un particolare confronto con Ivan Cattaneo, ignaro dell’esistenza del rinnovo delle promesse nuziali. Un’iniziativa romantica che la Monsé ha voluto fare sua sin dal compimento dei dieci anni di matrimonio, festeggiando le nozze di stagno e l’anno seguente quelle di lino. Definizioni evidentemente sconosciute alle orecchie di Cattaneo, che ha pensato ad uno scherzo da parte della concorrente. Anche Giulia Provvedi, chiamata in causa, non è riuscita a sostenere la tesi della Monsé. Questa parentesi però lascia intuire quanto la concorrente non sia ancora riuscita ad integrarsi con il resto del gruppo. Se lo stesso discorso fosse stato fatto da Alessandro Cecchi Paone infatti, avrebbe avuto un riscontro diverso.

Finirà in nomination?

Maria Monsé potrebbe essere la prossima a finire in nomination, a causa della sua poca visibilità al Grande Fratello Vip 3. Esclusa qualche parola sulle pentole con Lory Del Santo, la showgirl non è ancora riuscita a creare un contatto con il resto del gruppo. Ed è qui che riecheggiano ancora le parole che la Marchesa le ha detto giorni prima di uscire: sarebbero dovute diventare due alleate. La Del Secco forse ci aveva visto giusto ed aveva intuito quanto entrambe fossero rimaste senza un partner di gioco, con cui creare dinamiche interessanti per il pubblico italiano. Ormai lasciata sola, anche dalle altre due new entry, la Monsé rientra quindi nella rosa dei sacrificabili nel giro di nuove nomination. Il suo tempo nella Casa sta già per terminare? Ci sono buone possibilità che sia proprio così.