Monica Alberti Vs Fabrizio Corona/ Video, lettera a Mattino 5: “Voglio mettere un punto a questa storia”

A Mattino5 si torna a parlare di Fabrizio Corona, della sua vita nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e della reazione di Silvia Provvedi. La gemella ha pianto tanto dopo quello che è successo soprattutto perché non sa come ha fatto a innamorarsi di quell’uomo che ha il vuoto negli occhi. Le parole di Fabrizio Corona sono state dure dentro e fuori dalla casa dove l’ex re dei paparazzi ha parlato di cose che rivelerà, di cose che Silvia avrebbe fatto in questi ultimi mesi e di possibili problemi irrisolti. Proprio per questo oggi si torna a parlare della questione con una lettera arrivata dalla mamma di Silvia Provvedi, la signora Monica Alberti, che parla delle scuse fatte da Corona tentando di mettere la parola fine a quanto è successo e a quanto si è detto. Corona è ancora convinto che la madre debba farsi da parte per dare la possibilità alle figlie di sbagliare da sole. Puntale è arrivata la risposta di Monica: “Ringrazio Mattino 5 per avermi dato voce, in modo che io potessi ristabilire la verità riguardo al rapporto tra mia figlia e il suo ex, Fabrizio Corona“.

LE PAROLE DI MONICA ALBERTI

La signora Alberti si dice addolorata per aver sentito parole “insincere e cattive” soprattutto adesso che Silvia non può difendersi come dovrebbe fare. La mamma delle Donatella ammette che queste parole le hanno fatto più male di quelle che nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha rivolto a lei. Nonostante tutto ha deciso di ringraziare le numerose “persone che hanno espresso solidarietà nei confronti di Silvia e della nostra famiglia”. La lettera delli Monica Alberti continua parlando di quanto è successo giovedì sera: “Penso che Silvia, nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera, abbia già detto e fatto tutto”. E ha aggiunto: “Ha dimostrato, per l’ennesima volta, una forza che ha stupito molti. Una doppia forza fantastica, la prima prendendo spunto da una frase della nonna mentre la seconda è facendogli capire che tra loro è finita senza mai cedere ai ricordi e ai finti vittimismi. E’ stata una grande donna”. Questo è sotto gli occhi di tutti, lei ha messo fine ad ogni discorso sul suo ex e anche lei ha deciso di farlo con questa lettera. Clicca qui per vedere il video del momento.