Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 29 ottobre 2018: Ariete flop, Sagittario top, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 29 OTTOBRE 2018

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 29 ottobre 2018, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il Capricorno sta cercando di recuperare il tempo e l’amore. Le ultime giornate sono state pesanti e impegnative, servono persone giuste e affidabile attorno che possano dare il giusto supporto e forza per cercare di reagire. Fortunatamente si riuscirà però a recuperare nelle giornate di venerdì e sabato quando sarà il momento di raggiungere dei risultati grazie alla forza di volontà e alla determinazione. Lo Scorpione ha un lunedì importante, si è infatti uno tra quei segni che sono sempre protetti. Si possono avere valide intuizioni sia nel lavoro che nell’amore. Invece, mercoledì e giovedì si farà maggiore fatica nelle cose anche quelle più semplici. Ora è il momento di dare una sterzata alla vita, ma serve forza di volontà e l’ottimismo giusto per riuscire ad essere sempre in grado di ottenere dei risultati.

ARIETE PIENO DI DUBBI, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina per i segni che si possono considerare flop. L’Ariete vive un momento pieno di dubbi, ma che sono diversi da quelli che aveva in passato. Gli obiettivi che sono stati raggiunti non saranno sufficienti perché nuovi ostacoli ne allontaneranno altri. Si dovrà aspettare la prossima settimana per non essere più carichi di stress. I Gemelli devono fare molta attenzione ai soldi con qualcuno che invece avrà forza e determinazione per uscire da una situazione che sembrava complessa e difficile da gestire. La Vergine è agitata, non riesce ad essere tranquilla e ha bisogno degli altri. Serve che le persone più care distendano una mano e provino a dare una soluzione grazie a grande voglia di dare prova di affetto. Ora è il momento di provare a raccogliere delle sfide che arrivano dall’esterno con la consapevolezza di chi ha capito di non aver nulla di concreto da perdere.

SAGITTARIO NUOVI PROGETTI, SEGNI AL TOP

Andiamo ora a vedere i segni che invece sono al top per il momento in questione. Per la Bilancia si apre una settimana interessante che può portare a una svolta e a un crescendo difficile da non prendere in considerazione. Questo è un momento in cui si può trovare una risposta grazie alla forza di volontà. Il Sagittario si è buttato in nuovi progetti e spesso si possono raggiungere obiettivi interessanti grazie alla presenza positiva di Giove. Potrebbe arrivare una svolta positiva con la voglia di raccogliere delle risposte. I Pesci sono davvero molto forti e sembrano essere in grado di raggiungere dei risultati concreti. L’Acquario fa dei sacrifici e delle rinunce, ma proprio grazie a questo sta raggiungendo dei risultati. Ora è il momento di dare una sterzata per alzare la posta in pallio. Attenzione a dare tutto per scontato perché di sicuro niente può essere considerato facile in questo momento.