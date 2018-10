PERRY MASON – ELISIR DI MORTE/ Su Rete 4 il film con Raymond Burr (oggi, 29 ottobre 2018)

NEL CAST RAYMOND BURR

Perry Mason – Elisir di morte, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 16,55. Perry Mason – Elisir di morte è una pellicola prodotta nel lontano 1993 negli Stati Uniti d’America grazie all’interessamento di un nutrito cartello di case di produzione (Dean Hargrove Productions, Fred Silverman Company, Viacom Productions). Essa ha visto la direzione affidata a Christian I. Nyby II, con quest’ultimo che per la realizzazione della pellicola si è basato su un soggetto scritto da Erle Stanley Gardner, vero padre letterario della figura di Perry Mason. Il film ascrivibile al genere dei film polizieschi vede un buon cast di attori, tra di essi si evidenziano Raymond Burr nella parte del famoso investigatore e Barbara Hale a cui il regista ha affidato la parte di Della Steet. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PERRY MASON – ELISIR DI MORTE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Tutto nasce dalla scoperta di una nuova crema miracolosa per le rughe, la scoperta è stata fatta all’interno della fabbrica gestita da Alana Westbrook donna che possiede una nota linea di cosmetici. La scoperta potrebbe rivoluzionare del tutto il mercato dei prodotti di bellezza e per questo è gelosamente custodita. Qualcun’altro è pero interessato alla formula ed è per questo che all’interno della fabbrica avviene un misterioso furto, la formula della crema non viene trafugata, ma è cosi tanta la paura da parte di Alana che decide di portare il foglietto con la formula della crema nella propria abitazione, secondo la donna sarà sicuramente più sicuro se essa verrà conservata nella cassaforte della propria abitazione. Si avvicina cosi il giorno in cui la formula deve essere svelata al mondo, prima però c’è il compleanno di Alana. Durante la ricorrenza la donna viene uccisa, sull’arma ritrovata dalla polizia ci sono le impronte del marito Arthur. L’uomo anche in virtù dei dissidi che lo portavano a dormire lontano dalla consorte, nonostante si professa innocente non viene creduto e per questo viene arrestato. Arthur è un ex compagno di scuola di Perry Mason, ed è proprio l’avvocato con doti da investigatore che viene chiamato per dipanare l’intrigata matassa. Perry sta partecipando ad un torneo di pesca insieme alla sua segretaria Dalla, egli non vede l’ora, anche a causa degli scarsi risultati con la canna, a tuffarsi anima e corpo nell’indagine. Si scopre cosi che vi è un’altra donna ad essere interessata alla crema miracolosa, una donna che una volta trovata dal fidato assistente dell’avvocato riuscirà a fornire un tassello importante per la risoluzione dell’intera vicenda.