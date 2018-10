Pierluigi Gollini / Il fidanzato di Giulia Provvedi entra nella Casa? La dedica d’amore (Grande Fratello Vip)

Potrebbe finalmente essere arrivato il momento di un’attesissima sorpresa per Giulia Provvedi. La gemella bionda attende di incontrare il suo fidanzato, Pierluigi Gollini, da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Il pensiero di Giulia va spesso al suo fidanzato, tanto che ha palesato in più di un’occasione di attendere con ansia un suo “striscione nel cielo”. Ma stasera, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, Pierluigi potrebbe finalmente fare il suo ingresso nella Casa e riabbracciare la sua amatissima Giulia. D’altronde per lei non è stata una settimana semplice, soprattutto a causa dell’ingresso in Casa di Fabrizio Corona che ha scombussolato la serenità delle Provvedi e soprattutto di Silvia. Giulia è stata sempre al suo fianco, ammortizzando l’impatto avuto dalle parole dell’ex re dei paparazzi nella diretta speciale andata in onda giovedì.

LA DEDICA D’AMORE DI PIERLUIGI PER GIULIA PROVVEDI

E in attesa dell’inizio della settima diretta, in onda questa sera a partire dalle 21.35 su Canale 5, Giulia Provvedi torna a sperare che sia arrivato il suo turno di avere una bella sorpresa dall’esterno. E non sa che il suo fidanzato, Pierluigi Gollini, le ha di recente dedicato delle bellissime parole di una canzone di Emis Killa su Instagram, che ben descrivono i suoi sentimenti attuali. Eccole: “Non puoi capire cosa provo io, le sensazioni quando ti ho vicina quando mi sveglio di prima mattina e non ti trovo a letto, tu che ti alzi prima. Il tuo buongiorno sopra ad un biglietto e il tuo rossetto sopra ad una lattina, sei fuori donna, dentro ragazzina c’hai la testa in aria e l’aria sbarazzina questa vita è dura ma non lo sai ancora creatura pura, ingenua per natura, stringimi la mano quando avrai paura!”. Parole che Pierluigi ha “ribadito” anche poche ore fa in una story pubblicata su Instagram.