Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 29 ottobre: come ogni lunedì spazio al GF Vip

Pomeriggio 5 torna in onda oggi, lunedì 29 ottobre, dopo gli ottimi risultati della puntata di ieri di Domenica Live, sembra proprio che Barbara d’Urso sarà nuovamente al timone del suo programma pomeridiano. I temi di oggi non potranno prescindere da quelli di ieri visto che è successo di tutto nello studio di Domenica Live a cominciare dal coming out di Marco Carta. Il cantante sardo ha scelto proprio il salotto della conduttrice napoletana per raccontare al mondo di essere gay e di avere un compagno con il quale è felice. I due si sono poi ringraziati a vicenda sui social e oggi la d’Urso potrebbe tornare sull’argomento proprio a favore della sua battaglia contro l’omofobia. Come se non bastasse, un altro tema caldo riguarda la Marchesa d’Aragona. Ieri si è parlato della gieffina a Domenica Live e tutti hanno detto la loro tranne la stessa Daniela che ha poi riversato tutto il suo dispiacere sui social.

I TEMI DELLA PUNTATA

La storica opinionista dei programmi di Barbara d’Urso non ha avuto modo di replicare alle accuse e a quello che è stato detto su di lei ieri pomeriggio, lo farà oggi? La nuova puntata di Pomeriggio 5 andrà in onda dalle 17.10 oggi, su Canale 5, partendo però dalla cronaca. In primo piano ci saranno ancora le maestre arrestate in provincia di Bari ma anche il maltempo che in queste ore ha messo in ginocchio al Sud e sta colpendo il Nord, Liguria compresa. Cos’altro vedremo nella prima parte del programma? Come sempre non mancheranno i temi dell’attualità ma il pubblico di Pomeriggio 5 è proiettato verso la seconda parte che potrebbe essere incentrata anche sul Grande Fratello Vip 2018 che questa sera tornerà in onda dopo lo speciale giovedì sera.