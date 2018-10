RITORNO AL FUTURO 2/ Su Canale 20 il film con Micheal J. Fox (oggi, 29 ottobre 2018)

NEL CAST CHRISTOPHER LLOYD

Ritorno al futuro 2, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 21,00. Il film è il sequel di Ritorno al futuro (Back to the future, 1985) ed è seguito da un terzo film, Back to the future Part III. Tutti e tre i film della trilogia sono stati diretti da Robert Zemeckis. Secondo il progetto originale le parti 2 e 3 dovevano essere un unico film. I protagonisti principali sono gli stessi in tutte e tre le pellicole, ovvero Micheal J. Fox che interpreta Marty McFly e Christopher Lloyd che interpreta Emmett Brown più spesso chiamato semplicemente Doc. Il film ebbe una nomination agli Oscar per gli effetti speciali e fu candidato anche ad altri premi cinematografici. Ebbe un buon successo di pubblico e critica. Insieme agli altri due film della trilogia è diventato un cult del genere di fantascienza e in particolar modo di quelli che si occupano di viaggi nel tempo. Ma adesso, ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

RITORNO AL FUTURO 2, LA TRAMA DEL FILM

Marty è appena tornato dal passato, che subito Doc lo coinvolge in una nuova avventura. Lo avvisa infatti di essere stato nel futuro e di aver visto che il futuro figlio di Marty potrebbe mettersi nei guai. Marty e Doc salgono quindi nuovamente sulla DeLorean, opportunamente modificata per l’occasione, insieme a Jennifer, la ragazza di Marty. Giunti nel 2015 si accorgono che in effetti le cose non si sono messe molto bene per le persone che conoscono. Questo però è la conseguenza di un paradosso spaziotemporale causatosi proprio dai loro viaggi avanti e indietro nel tempo. Marty e Doc dovranno quindi cercare di rimediare tornando nel 1955, poi di nuovo nel 2015 e infine al presente, il 1985. Anche se in realtà Doc deciderà alla fine di retrocedere ancora di più.