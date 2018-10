Stefano Sala/ Video, Dasha Dereviankina vince il suo cuore, è ”rottura” con Benedetta (Grande Fratello Vip)

Stefano Sala ha fatto rigorosamente marcia indietro al Grande Fratello Vip 3, dopo essersi avvicinato a Benedetta Mazza. I motivi sono più che seri: la fidanzata Dasha Dereviankina ha un problema di salute ed ora si pensa al modo per farla tornare in Italia e sottoporsi a delle cure. Una notizia che il modello ha voluto condividere con il resto del gruppo subito dopo il termine della puntata di giovedì, quando Ilary Blasi lo ha chiamato nella stanza dei led per parlare del suo rapporto con Benedetta. Niente flirt ma solo una grande amicizia: questa la versione di Stefano, che in realtà fino a poco tempo prima aveva parlato di una certa confusione, di essere quasi sul punto di considerare che la sua relazione all’esterno potesse terminare. Il pubblico ricorda perfettamente le discussioni a tarda sera fra Benedetta e il modello, in cui lui lo invita a fare chiarezza. Ore dopo è invece tutto finito. Intanto i due amiconi si lanciano in giochi a tarda sera e tante risate. Clicca qui per vedere il video di Stefano Sala e Benedetta Mazza.

Stefano Sala, Grande Fratello Vip: i problemi di salute della fidanzata

Quanto sta accadendo all’esterno del Grande Fratello Vip 2018 ha compromesso di molto l’umore di Stefano Sala. Non c’è da stupirsi visto che si parla di problemi di salute della fidanzata, anche se risolvibili come ha chiarito più volte agli altri concorrenti. Eppure è preoccupato e lo si nota dal sorriso spento sul suo volto, a quel silenzio che a volte lo colpisce in modo duro. Il Sala dei tempi di Eleonora Giorgi non esiste quasi più, anche se i momenti di gioco non mancano anche adesso. Prese le distanze anche dalle concorrenti donne, mentre amicizia sempre più stretta con Francesco Monte. Non stupisce, visto che i due si sono trovati fin dall’inizio, grazie ad un patto silenzioso che spinge il modello a difendere l’ex tronista a spada tratta. Persino di fronte agli sfoghi di Giulia Salemi, prossima a prendere una decisione drastica su Monte.

Difficile pensarlo al televoto

Stefano Sala non abbandonerà il Grande Fratello Vip 3 tanto presto ed il motivo è sempre lo stesso: il patto stretto durante la notte con Francesco Monte e le due donzelle. Parliamo ovviamente di Benedetta Mazza e Giulia Salemi, anche se la prima deve comunque temere di finire nel calderone come l’amica Martina Hamdy. Stefano continua intanto per la sua strada e grazie alla protezione di Monte riuscirà ad andare avanti fino a che il gruppetto non verrà sconfitto. Si prevede una lunga permanenza nella Casa quindi per Stefano, ma la sicurezza che sta vivendo adesso non deve essere data per scontata. Francesco non è così forte come sembra e rischia anzi di sollevare una nuova polemica sui social con i suoi atteggiamenti spesso aggressivi. Basta un solo errore perché Sala e Monte crollino insieme.