Tapiro d’Oro ad Antonella Clerici/ Striscia la Notizia la “premia” dopo le sue parole contro Elisa Isoardi

Antonella Clerici sarà nuovamente su Canale 5 ma non come ospite in prima serata ma come vittima di una nuova consegna di Valerio Staffelli. Proprio nella puntata di oggi, 29 ottobre, di Striscia la Notizia assisteremo all’incontro di Staffelli e della Clerici in merito a quelle che sono le dichiarazioni dei giorni scorsi. In particolare, la bella conduttrice che sabato sera ha debuttato alla conduzione di Portobello con ottimi risultati, non sarà chiamata in causa proprio per lo scontro con Maria de Filippi e Tu Si que Vales ma per quello che ha detto su La Prova del Cuoco e il calo di ascolti. In una lunga intervista, Antonella Clerici ha puntato il dito contro Elisa Isoardi che ha preso in mano il suo programma stravolgendolo in tutte le sue caratteristiche a cominciare dai volti noti che sono stati mandati via e finendo all’ingresso di cibo salutare, regole e novità che erano proprie di Buono a Sapersi e del pubblico di Rai 2. Sarebbero queste le cause della fuga degli spettatori e del calo di ascolti.

LA SPIEGAZIONE DI ANTONELLA CLERICI

La cosa che stride un po’ in tutto questo è che Antonella Clerici ha lasciato la guida del programma ma è rimasta come consulente, e allora qual è il suo ruolo se non impedire quello della fuga del suo amato pubblico? Intercettata da Valerio Staffelli, la conduttrice ha detto: “Ho parlato di pancia, perché dopo 18 anni di La prova del cuoco, gli voglio bene. Volevo dare qualche consiglio, come faccio sempre, a Elisa”. Naturalmente l’inviato storico del tg satirico non si è lasciato sfuggire il fatto che lei sia una consulente del programma: “Non voglio dare fastidio. Cerco di essere discreta e di fare la mia consulenza dietro le quinte”. E precisa che “sono andata via io da La prova del cuoco, quindi sono contenta”. La Isoardi nei giorni scorsi ha commentato le parole della collega e amica dicendo che farà tesoro dei suoi consigli. Questa storia avrà anche altri risvolti?