THE OMEN – IL PRESAGIO/ Su Rai 4 il film con Liev Schreiber (oggi, 29 ottobre 2018)

The Omen – Il presagio, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 23,05. The Omen – Il presagio è una pellicola del 2006 remarke del film Il Presagio del 1976. La pellicola che fu prodotta grazie a una collaborazione congiunta di case di produzione (Barrandov Studios, Prague, Czech Republic) fu diretta da John Moore con il professionista che si basò su un soggetto scritto da David Seltzer. Il film ascrivibile alle pellicole di genere drammatico si basa sull’interpretazione di Liev Schreiber e Julia Stiles con i due attori che prendono le vesti dei coniugi Thorn, ottima l’interpretazione di Seamus Davey-Fitzpatrick a cui il regista affidò il ruolo del piccolo Damien. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE OMEN – IL PRESAGIO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Tutto nasce dal parto che la moglie di un diplomatico americano ha mentre il marito presta servizio a Roma. Il parto purtroppo non si conclude in maniera felice e la donna mette, a quanto dicono i dottori, alla luce un bambino morto. Al marito Robert immediatamente accorso in ospedale viene proposto uno “scambio”, impossessandosi di fatto di un bambino che è nato di parto naturale, sfortunatamente in questo caso a trovare la morte era stata la madre. Robert sconvolto perché desidera ardentemente un figlio, seppur a malincuore accetta, promettendo a se stesso di tenere nascosto alla moglie lo “scambio”. Al piccino viene dato il nome di Damien. Lo spettatore viene portato negli anni successivi, il piccolo Damien manifesta degli aspetti bizzarri che insospettiscono il padre. Come se non bastasse la baby sitter del piccino improvvisamente impazzisce e durante la festa del quinto compleanno di Damien si impicca improvvisamente alla balaustra delle scale.

Robert sempre più sospettoso fa delle ricerche, e scopre per bocca di un religioso che si è occupato dello “scambio” che il piccolo è nato da una “sciacalla”, assumendo di fatto il ruolo dell’anticristo. Il diplomatico non crede al religioso, con quest’ultimo che prima di morire trafitto da un parafulmine fa in tempo a metterlo in guardia. Il tempo passa e il tarlo del sospetto si impossessa della testa del diplomatico, egli assume un fotografo che lo aiuti nelle indagini. Grazie all’aiuto di Jennings, Robert si rende conto che quanto detto dal religioso corrisponde al vero. Intanto un altro incidente avviene in casa dei Thorn, questa volta a rischiare la vita è la moglie di Robert che “inavvertitamente” viene gettata dalle scale da Damien, nella caduta la donna perde il bambino che aspettava.

Il sospetto è che Damien voglia eliminare i suoi eventuali fratelli allo scopo di ereditare l’ingente patrimonio della coppia. Robert decide allora di recarsi nuovamente a Roma, qui scopre che il suo figlio naturale non era nato morto ma era stato ucciso con un oggetto contundente. Ritornato indietro Robert recupera i sette pugnali, unica arma che può mettere fine all’esistenza dell’Anticristo. Nel frattempo il suo aiutante viene ucciso da una lastra di vetro che lo decapita. In Robert ormai vi è la consapevolezza che deve uccidere il figlio, lo trasporta cosi in una chiesa, unico luogo secondo il quale l’anticristo deve essere ucciso. La guida sospetta dell’uomo attira però la polizia che un attimo primo dell’omicidio interviene sparando al diplomatico. Il giovane Damien è cosi libero di imperversare alla ricerca di nuove vittime.