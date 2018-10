The Walking Dead 9/ Anticipazioni quarta puntata: resa dei conti per Maggie e Negan?

The Walkind Dead va in onda oggi, Lunedì 29 ottobre, alle 21.15 su Fox Life, con il quarto episodio della nona stagione della serie creata da Frank Darabont, basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. Dopo la messa in onda negli Stati Uniti prevista per il 28 ottobre, in Italia, arriverà il giorno successivo. Quella che andrà in onda sarà una puntata ricca di colpi di scena e che porterà il pubblico verso uno dei momenti che il pubblico attende, ma teme allo stesso tempo ovvero quello dell’uscita di scena di Maggie e Rick. Il terzo episodio di The Walking Dead 9 si è concluso con Maggie e Daryl decisi a chiudere i conti con Negan. La trama della nona stagione della serie si basa sulla visione per il futuro di Rick, deciso a fare in modo che nella comunità ci sia un clima sereno in cui tutti gli esserI viventi abbiano un ruolo e il tentativo delle forze che rendono di ostacolare la realizzazione di tale piano. Cosa accadrà, dunque, nel quarto episodio?

THE WALKING DEAD, ANTICIPAZIONI 29 OTTOBRE: THE OBLIGED

Il quarto episodio di The Walking Dead 9 s’intitola ‘The Obliged’. In attesa della messa in onda, l’episodio ha già una sinossi ufficiale: “La visione di Rick di un futuro civile è minacciata da un’improvvisa resa dei conti con peccati passati che rimangono irrisolti e non perdonati”. Dai promo già diffusi, si intuisce come Maggie e Jesus saranno in partenza per portare a termine la missione della vedova mentre Daryl e Rick si recheranno dalla parte opposta. Carol, invece, non saprà cosa fare quando si ritroverà di fronte, armati, i Salvatori guidati da Jed e DJ. L’episodio sarà caratterizzato da un vero e proprio colpo di scena. Sul finale, infatti, ci dovrebbe essere una vera e propria resa dei conti che dovrebbe coinvolgere Maggie e Negan, il responsabile della morte di Glenn. Cosa accadrà, dunque, tra i due?