Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno insieme? L’avvistamento (Trono Over)

Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno insieme? L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over sono stati sicuramente i protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Entrambi hanno lasciato il programma, ma i fans continuano a seguirli con affetto. Giorgio ha deciso di non tornare in trasmissione per poter dedicare il proprio tempo alla sua nuova avventura professionale, mentre Anna ha lasciato il programma dopo aver ricevuto numerose critiche ed essere stata accusata di essere innamorata di Giorgio. Tra i due c’è stato un piccolo flirt che, però, si è subito trasformato in amicizia. Tra Anna e Giorgio, infatti, non è mai scattato il colpo di fulmine anche se in tanti non ci hanno mai creduto. Da parte loro, l’ex cavaliere e l’ex dama hanno sempre sostenuto di essere grandi amici e di non essere fatti per stare insieme. Ora che, però, entrambi hanno detto addio al dating show di canale 5, le cose potrebbero essere cambiate.

LA SEGNALAZIONE SU ANNA TEDESCO E GIORGIO MANETTI

Come riferisce il portale NewsUeD, Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono stati beccati insieme per le strade di Firenze. Una semplice casualità o tra i due, lontano dalle telecamere, è nato qualcosa di più? Ad alimentare il gossip è lo stesso Manetti che, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha ammesso di avere una donna nella sua vita. “Ho una frequentazione con una persona che già conoscevo e che ho ripreso a vedere nel mese di giugno, dopo la trasmissione. E’ una bella cosa”, ha dichiarato il Gabbiano. La fortunata sarà Anna Tedesco o l’ex dama continua ad essere una grande amica del Manetti?