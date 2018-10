Uomini e Donne/ Ivan Gonzalez tronista? Spuntano nuovi indizi (Trono Classico)

Ivan Gonzalez sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo l’addio di Mara Fasone, sul trono del programma di Maria De Filippi, accanto a Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella arriverà un nuovo protagonisti. Le indiscrezioni parlano del tentatore spagnolo che, all’interno del villaggio di Temptation Island Vip, ha fatto perdere la testa a Valeria Marini. Al momento non ci sono conferme sull’arrivo sul trono di Ivan Gonzalez, ma il blog Newsued riporta nuovi indizi. In particolare, una lettrice di NewsUeD ha raccontato che una sua amica sarebbe stata contatta dalla redazione per un appuntamento al buio. A sostituire Mara Fasone, dunque, sarà proprio lo spagnolo? Non è da escludere, tuttavia, l’arrivo di un’altra donna. I nomi che stanno circolando sono quelli di due protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island ovvero Martina Sebastiani e Lara Rosie Zorzetto. Qualora dovesse essere la prima la nuova tronista potrebbe ritrovarsi tra i corteggiatori Andrea Dal Corso che Teresa Langella ha deciso di conoscere.

ANDREA CERIOLI RISPONDE ALLE CRITICHE

Andrea Cerioli, tornato al centro del gossip dopo la sua partecipazione come tentatore a Temptation Island Vip, è finito al centro delle polemiche. L’ex tronista che molti fans vorrebbero vederlo con Alessandra Sgolastra, la ragazza che ha partecipato a Temptation Island Vip con quello che era il suo fidanzato, Andrea Zenga, nelle scorse ore ha postato un video in cui si mostrava con l’accappatoio quasi aperto mentre si muoveva con atteggiamenti che gli utenti non hanno gradito. Di fronte alle critiche, Andrea Cerioli ha deciso di replicare così: “Avevo il video salvato da 8 mesi nelle bozze. Ieri aperitivo lungo, molto lungo. L’ho rivisto e mi faceva ridere. L’ho messo, dopo 2 minuti tolto. E, comunque troppi bigotti, troppi prof. Alla gente piace tantissimo puntare il dito. Se andiamo avanti così ci ritroveremo a pubblicare solo finti sorrisi e aforismi. Sai che noia. Buona per la prossima”, ha fatto sapere.