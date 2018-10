Walter Nudo/ Video, scatta il flirt con Maria Monsé alla domanda sul perché è single (Grande Fratello Vip)

Walter Nudo ha creato un vero dubbio nella casa del Grande Fratello Vip 3: perché è single? Maria Monsé ha cercato di scoprirlo, rimanendo però forse con un nulla di fatto da dover gestire. Nessuna donna a quanto pare ha scosso così tanto l’ex modello per spingerlo a rimettersi in gioco a livello sentimentale. Nessun colpo di fulmine, nemmeno uno vissuto nella sua vita. Anche se Giulia Provvedi ha provato a cogliere la palla al balzo nell’immediato, cercando di sondare il terreno su un possibile flirt futuro fra la Monsé e Walter. Peccato che fino a qualche secondo prima la concorrente avesse parlato proprio con lei e Ivan Cattaneo delle nozze di pizzo da festeggiare quest’anno con il marito, di cui è innamoratissima. Per la Cupido in gonnella non c’è stato nulla da fare: ha proseguito nel discorso anche se Walter ha scelto di allontanarsi nel frattempo, per evitare di dare ulteriori spiegazioni. Clicca qui per vedere il video di Walter Nudo.

Walter Nudo al Grande Fratello Vip: sarà lui il vincitore?

E’ caccia alle informazioni su Walter Nudo, uno dei concorrenti più interessanti del Grande Fratello Vip 2018. Confusionario nello spiegare la meditazione e la sua visione di vita, con tanti racconti drammatici da condividere con il resto della Casa. Uno dei pochi che non viene contestato sui social per le lacrime versate di fronte al ricordo del padre scomparso, della nascita dei due figli amatissimi, Elvis e Martin. Un pianto vero, genuino, come quelli che si vedono poco spesso sul piccolo schermo. Non che gli altri concorrenti non si lancino nelle lacrime per diversi motivi, ma è ciò che sta dietro che lascia qualche dubbio nei telespettatori. La possibilità infatti che sia tutto legato ad un discorso di visibilità, che di fronte ad un Nudo così fragile svanisce del tutto. Non ci sono dubbi che l’ex modello stia ripercorrendo la stessa strada che l’anno scorso ha portato alla vittoria Daniele Bossari, anche se non si può dare per scontato che l’esito sarà lo stesso.

Un lieto ritorno alla riflessione

Walter Nudo è ritornato quello delle prime settimane del Grande Fratello Vip 3. Impegnato, riflessivo, presente nelle dinamiche della Casa. Sarà una coincidenza, ma il sorriso è ritornato sul volto del concorrente in seguito all’eliminazione dell’adorata Marchesa. Colei che ha attentato da vicino alla castità dell’ex modello, che le ha regalato anche se a distanza, uno spogliarello che ha reso felice persino Alfonso Signorini. Walter è un nome su cui i bookmakers italiani hanno scommesso fin dall’inizio del reality e con il trascorrere delle settimane la sua popolarità non è di certo venuta meno, anche se si trova ancora impegnato in un testa a testa con Francesco Monte. Si scontrano quindi le due generazioni presenti nel programma, attirando due tipi diversi di pubblico. Da un lato i più maturi, che rivedono in Nudo il sex symbol degli ultimi vent’anni, dall’altro le giovanissime, che vorrebbero vedere Monte sul podio del vincitore. Ancora non è chiaro che cosa potrebbe succedere: Walter deve uscire da quella nebbia di noia in cui è finito negli ultimi tempi e da cui si deve riprendere al più presto, onde minare con le sue mani le probabilità di vincere.