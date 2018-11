Vladimir Luxuria/ “40 anni fa ero famosa per il mio aspetto, oggi…”

Vladimir Luxuria, protagonista di Tale e Quale show 2018 dove si sta divertendo nell’interpretazione dei big della musica italiana e internazionale, si racconta ai microfoni de La vita in diretta. quella della Luxuria è stata una vita intensa, ricca di tante esperienze, ma anche di tanto dolore. Per riuscire a trovare la propria serenità e il proprio posto nel mondo, l’ex parlamentare ha dovuto affrontare un lungo percorso che l’ha portata a diventare un personaggio pubblico, molto amato dai telespettatori. Se oggi, però, è famosa per tutte le varie esperienze lavorative, quarant’anni fa lo era per motivi diversi. “Quando vivevo con i miei ero famosa per il mio aspetto fisico perchè non sapevo ancora chi fossi, cosa che con Tale e Quale show è tornata”, scherza la Luxuria che, però, oggi sa benissimo chi è e cosa vuole.

VLADIMIR LUXURIA: “ESSERE DIVERSO NON E’ UN PECCATO”

Il dolore e i pregiudizi hanno accompagnato sempre la vita di Vladimir Luxuria che, ai microfoni de La vita in diretta, ricorda uno degli episodi più brutti della sua vita. Aveva 20 anni quando fu picchiato tra l’indifferenza della gente. Pur essendo un momento che non ricorda volentieri, Vladimir, a Tiberio Timperi, spiega i motivi per i quali ha reso pubblica quell’immagine: “ho deciso di mostrare quella foto perchè non vorrei mai più che succeddesse una cosa del genere e vorrei che qualcuno reagisse quando diventa testimone oculare di un atto di violenza verso un’altra persona”, conclude la Luxuria.