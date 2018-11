MEL, VENETO/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2018: alla scoperta del pittoresco comune

Mel nella provincia del Veneto è uno dei borghi italiani giunti alla puntata finale de “Il Borgo dei Borghi 2018“, il programma condotto da Camila Raznovich in prima serata su Rai3. Durante la finale di sabato 24 novembre 2018 finalmente sarà svelato il nome del borgo vincitore di questa edizione. A contendersi il titolo di Borgo dei Borghi 2018 i seguenti comuni: Poppi, Lovere, Bosa, Mezzano, Guardiagrele, Mel, Morano Calabro, Massa Martana, Garessio, Castelpetrosa, Acerenza, Avise, Subiaco, Otranto, Dozza, Moneglia, Monteverde, Palmanova, Corinaldo e Petralia Soprana. Tra questi anche Acerenza in provincia di Basilicata. Quale sarà il comune vincitore di questa edizione?

Mel, finalista de Il Borgo dei Borghi 2018

Tra le cittadine finaliste nella gara “Il Borgo dei Borghi” in onda su Rai 3 c’è la pittoresca Mel, comune situato tra Feltre e Belluno, tra le alte cime della Val Belluna, nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: come non ricordare il grande scrittore Dino Buzzati, autore di romanzi quali “Il deserto dei Tartari”, che nacque proprio in questa splendida terra.

Il cuore di Mel è la sua graziosa Piazza Luciani, chiamata così in onore dell’omonimo papa: su di essa si affacciano eleganti edifici nobiliari tardo-rinascimentali tra i quali palazzi Fulcis Zadra e palazzo Guarnieri, il Municipio risalente al 1513, il Palazzo Barbuio Francescon, la cui parte più antica affonda le radici nel ‘300, e il Palazzo delle Contesse. Quest’ultimo è sede del Museo Civico Archeologico, strettamente legato dunque alla presenza nel territorio di Mel della Necropoli Paleoveneta risalente all’età del ferro: l’esposizione consta dei corredi funebri ritrovati in quelle che erano tombe a cassetta, tra cui spille, monili o armi, senza dimenticare la presenza di oggetti legati alla vita quotidiana delle antiche popolazioni come ad esempio vasellame o aghi per filare. Restando in Piazza Luciani, imperdibile è una visita a quello che è stato ribattezzato “il ristorante storico d’Italia”: è la seicentesca Antica Locanda al Cappello dove non solo il maresciallo austriaco Josef Radetzky era un habitué, ma è soprattutto il luogo dove Vittorio Emanuele III apprese la notizia della fine della Prima Guerra Mondiale. Scatena forti emozioni gustare la tipica zuppa rinascimentale a base di piccione al forno in sale finemente affrescate oppure dormire in camere con tanto di arredi originali.

La festa Mele

L’occasione migliore per scoprire le bellezze di Mel è all’inizio del mese di ottobre quando il borgo si anima con la Festa Mele a Mel durante la quale i visitatori potranno conoscere la ricchezza artigianale ed enogastronomica del borgo, ma conoscere anche l’interno dei palazzo nobiliari che, in quell’occasione, aprono le porte al pubblico. A due passi da Mel, a dominare l’antica via militare Claudio Augusta Altinata, sorge il Castello di Zumelle di origine romana: di quell’aurea epoca restano palizzate, torrione e fossato risalenti al I d.C.. La struttura ebbe notevole rilevanza quando i barbari varcarono i confini romani nei pressi del Danubio ed era fondamentale dunque controllare l’area compresa tra Feltre, Vittorio Veneto e Belluno. Curiose sono le origini del nome, derivante dal latino gemellus: si pensa sia legato all’esistenza di una castello simile a Castelvint, caduto poi in disgrazia, oppure connesso alla leggenda riguardanti Eudossia e Gensenico che, dopo aver cospirato contro la regina dei goti, si instaurarono in questo castello e dalla loro unione nacquero due gemelli. Dal castello, intraprendendo un breve percorso che si insinua tra i verdi boschi ed il torrente Rui, si può raggiungere la spettacolare Grotta Azzurra le cui sorprendenti acque turchesi sono il degno saluto al pittoresco borgo veneto di Mel.