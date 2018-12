Piccole Donne 2, la serie tv continua? / La storia delle sorelle March prosegue con “Piccole donne crescono”

Si conclude questa sera la minifiction Piccole Donne su Canale 5, ispirata al racconto forse più noto di Lousa May Alcott. In occasione di queste festività, la storia delle sorelle March ci ha accompagnati in due puntate in prima serata su Canale 5. I telespettatori, tuttavia, si chiedono se ci sia un seguito e se questo bellissimo racconto potrebbe continuare in ulteriori puntate. Finora non c’è mai stato un seguito televisivo di Piccole Donne, anche se a livello letterario la storia continua e arriva a cponcentrarsi anche sui singoli personaggi. Effettivamente, Piccole Donne, dopo la sua pubblicazione, divenne quasi un best seller, tanto che l’editore della Alcott, Thomas Niles, ne chiese un seguito. Nacque così “Piccole Donne crescono“, seguito ancora da “I figli di Jo“, ispirato alle vite dei figli della protagonista di Piccole Donne.

LA SAGA DEDICATA ALLE SORELLE MARCH

Di fronte al successo della storia dei March e di Piccole Donne, nacquero ancora altri libri, fino a costituire tutta la saga familiare della famiglia. Nacque infatti “Buone mogli” nel 1869, ispirato alla vita familiare delle sorelle e “Piccoli Uomini”, nel 1871, ispirato ai nipoti, che vivevano con lei a Orchard House, a Concord. È quindi chiaro che anche televisivamente, la storia delle sorelle March potrebbe continuare. Difficile però dire se sarà possibile assistere ad una seconda miniserie su Piccole Donne. Qualora però si registrassero ascolti molto positivi, le possibilità di assistere a nuova avventure delle quattro sorelle di Piccole Donne sarebbero molto alte.

