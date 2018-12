CHIARA SCELSI E STEFANO DE MARTINO STANNO INSIEME?/ Foto, la musa di Karl Lagerfeld vicina al ballerino

E’ Chiara Scelsi la nuova fiamma di Stefano De Martino? Le foto pubblicate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, hanno lanciato quello che potrebbe rivelarsi l’ultimo grande scoop del 2018. Il ballerino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è stato paparazzato per le strade di Milano in compagnia della bellissima modella musa di Karl Lagerfeld. Dopo il presunto e mai confermato flirt con Gilda Ambrosio, Stefano De Martino sembra essere sempre più intenzionato (ed interessato) al mondo della moda visto che la presunta nuova fiamma è una della top model del momento. Regina delle passerelle, Chiara Scelsi a soli 22 anni può vantare un’importantissima collaborazione con il brand di moda Dolce & Gabbana. E’ proprio lei, infatti, il volto della campagna pubblicitaria del nuovo profumo Dolce Garden del brand italiano. “Se voglio qualcosa, me la prendo. Non ci sono limiti”. Con queste parole Chiara aveva raccontato i suoi primi grandi successi nel mondo della moda alla rivista Elle. Chissà che non abbia funzionato anche così con il bel Stefano! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

INSIEME PER LE STRADE DI MILANO

Stefano De Martino pizzicato per le strade di Milano in compagnia di Chiara Scelsi. E’ lei la nuova fiamma dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi? I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha pubblicato in questi giorni le foto. Chiara Scelsi ha 22 anni ed una top model testimonial di Dolce e Gabbana, anche se al momento né il ballerino né tantomeno la modella hanno confermato o smentito il pettegolezzo. Sicuramente questi scatti però lasciano cadere ogni possibile ritorno di fiamma tra Stefano e la ex moglie Belen Rodriguez come si era parlato nelle scorse settimane. Per dovere di cronaca ed informazione è giusto precisare che nelle foto pubblicate da Chi non c’è alcun bacio o scambio di carezze tra due: si vedono solo Stefano passeggiare in compagnia della bellissima Chiara con tanto di cagnolino al seguito. Non resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire se tra i due è scattato l’amore o semplicemente una simpatia! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

STEFANO DE MARTINO E CHIARA SCELSI

Il gossip circolava nell’aria già da un po’, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, sembrano confermare che tra Stefano De Martino e la modella 22enne Chiara Scelsi ci sia più di un’amicizia. Si parla di flirt tra i due, anche se nessuna conferma è arrivata a riguardo. Spulciando sul profilo Instagram del ballerino, non ci sono indizi che portano alla conferma di questo nuovo amore. Anzi, le stories di Stefano De Martino sono quasi tutte dedicate al figlio Santiago che si diverte insieme a lui sulla neve. C’è però da dire che non è la prima volta che Stefano viene paparazzato in dolce compagnia. Ogni volta, però, il ballerino ha smentito parlando di amicizia o, comunque, il gossip è poi sfumato in quanto mancante di prove definitive. Sarà così anche questa volta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

BECCATI INSIEME A MILANO

Stefano De Martino e Chiara Scelsi stanno insieme? Il ballerino e neo imprenditore e la modella sono stati beccati dal settimanale Chi in quel di Milano. Secondo quanto si legge nel numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero trascorso le ore notturne scambiandosi chiacchiere e risate. Chi pubblica anche una serie di foto esclusive che testimonierebbero l’esistenza di “un’amicizia femminile dai contorni intriganti”. Durante una passeggiata per le vie del centro, ad accompagnare i due, ci sarebbe stato il cagnolino di lei. Negli scatti in questione, l’ex marito di Belen Rodriguez appare davvero sereno e felice. Dalla fine del matrimonio con la showgirl argentina sono ormai passati anni. I rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, per, non si sono mai spenti anche se, oggi, le foto di Chi, lanciano un nuovo gossip. La bellissima Chiara Scelsi, dunque, avrà finalmente conquistato il cuore del bel De Martino?

STEFANO DE MARTINO: CHIARA SCELSI SARA’ QUELLA GIUSTA?

Mentre Belen Rodriguez si commuove per la dedica della sorella Cecilia e sta trascorrendo le vacanze natalizie in famiglia, Stefano De Martino torna ad essere al centro del gossip. Con la modella Chiara Scelsi lanciata in passerella da Karl Lagerfeld a soli 19 anni e musa di Dolce & Gabbana, il neo imprenditore napoletano che, per il momento, ha messo da parte la televisione, sembra aver ritrovato la voglia di tuffarsi in una storia. Parlare d’amore è sicuramente prematuro, ma Chiara Scelsi è la prima ragazza che viene immortalata accanto a De Martino dopo Gilda Ambrosio con la quale, però, c’è solo uno splendido rapporto d’amicizia. I due, dunque, trascorreranno il Capodanno insieme? L’ex di Belen, insieme al figlio Santiago, ha già raggiunto Sankt Moritz dove saluterà il 2018 e accoglierà il 2019 insieme ad alcuni amici. TRa questi, ci sarà anche la Scelsi?





