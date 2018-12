ALESSANDRA AMOROSO E STEFANO SETTEPANI/ Matrimonio in vista nel 2019?

Alessandra Amoroso pronta al grande passo? Il 2019 potrebbe essere l’anno del “si” per la cantante di “Comunque andare” che potrebbe convolare a nozze con il compagno Stefano Settepani. La coppia, unita oramai da diversi anni, appare sempre più innamorata e complice. Un amore che ha avuto la benedizione anche di Maria De Filippi, la conduttrice di Amici che ha visto dieci anni fa trionfare la giovanissima cantante. Ora però sembrerebbe essere arrivato il momento per Alessandra di compiere il grande passo e sposare il suo amato. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Visto Tv che parla di nozze nei prossimi dodici mesi del 2019. “Il 2019 potrebbe rivelarsi ancora migliore per la cantante salentina. Si infittiscono, infatti, le voci secondo cui Alessandra sarebbe decisa a sposare entro i prossimi dodici mesi il suo compagno storico, Stefano Settepani, uno dei produttori esecutivi di Amici di Maria De Filippi, cui si è legata tre anni fa, dopo aver lasciato definitivamente il fidanzato storico, suo conterraneo, Luca De Salvatore” si legge sul settimanale.

Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani?

Dove sta la verità? Soltanto alcune settimane fa Alessandra Amoroso, durante un’intervista rilasciata a TgCom24 aveva dichiarato: “Sono felice, penso di essere quasi completa», aveva detto a TgCom 24. «Il mio sogno è quello di avere una famiglia, dei figli, di sposarmi. Ma facciamo le cose piano. Chi va piano… Non ho mai bruciato le tappe, non lo farò neanche stavolta”. Cosa è cambiato nel giro di così poco tempo? Sicuramente la coppia è felice ed innamorata, ma il matrimonio potrebbe non essere nei futuri progetti della cantante salentina che trascorrerà il 2019 in giro con una lunghissima tournée: ben 32 concerti in giro per l’Italia. Possibile che sia proprio il tour il solo ed unico impedimento al grande passo della cantante che potrebbe sorprendere i fan sposando a settembre nella sua terra, il Salento, il fidanzato Stefano Settepani.

Da marzo 2019 in tour

Intanto a dieci anni esatti di distanza dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso ha pubblicato un nuovo album di inediti dal titolo “10 – Io”; un disco importante con cui la cantante ha voluto celebrare questo importantissimo traguardo della sua vita artistica. Anticipato dal singolo “La stessa”, Alessandra ha voluto festeggiare dieci anni di carriera con un nuovo album e un nuovo tour che la vedrà impegnata per tutto il 2019 nei palasport italiani. L’Amoroso ha organizzato una lunghissimo tour di 32 date che la porteranno ad esibirsi in quasi tutte le regioni proprio per ringraziare tutte le persone che dieci anni fa le hanno regalato il grande sogno di cantare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA