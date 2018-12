CHI VUOL ESSERE MILIONARIO/ Anticipazioni 28 dicembre: Luca gioca per 300 mila euro, ma…

La gara di Chi Vuol essere milionario, in onda questa sera 28 dicembre su Canale 5, ritrova il bravissimo Luca Bogatelli. Un concorrente davvero molto preparato che riesce ad arrivare alla domanda da 150 mila euro ed indovinarla. Purtroppo il suo percorso verso il milione si arresta alla quattordicesima domanda. La domanda in questione riguarda la nuova carta d’identità, quella elettronica. “Cosa non figura sulla nuova carta d’identità?” è la domanda e le opzioni sono: colore degli occhi, statura, codice fiscale ed età. La risposta esatta è il colore degli occhi ma il concorrente non se la sente di rischiare di scendere a 20 mila euro nel caso di errore, così si ritira con i suoi 150 mila euro e lancia quella che sarebbe stata la sua risposta: la statura. (Aggiornamento di Anna Montesano)

INFO STREAMING

Nuovo appuntamento denso di colpi di scena quello di stasera con Chi vuol essere milionario? Gerry Scotti torna puntuale come un orologio svizzero, nella prima serata di Canale 5, per deliziare il pubblico con domande e curiosità. Come sempre, anche questa nuova puntata del famoso quiz show, potrà essere visionata in diretta e replica streaming, collegandovi al portale ufficiale di MediasetPlay e scaricando la relativa applicazione ufficiale da installare su smartphone e tablet di ultima generazione con a bordo sia iOS che Android ma anche Windows Phone. A poche ore di distanza dalla messa in onda inoltre, potrete rivedere il programma On Demand sempre seguendo i passaggi spiegati precedentemente. Questa sera, la quarta puntata dovrà scontrarsi ancora una volta con interessanti proposte televisive. Ed infatti su Real Time, andrà in onda ancora una volta la sfida natalizia dei pasticceri amatoriali di “Bake Off – Stelle di Natale”. Su Rai1 invece, spazio per il film “Mary Poppins” mentre su Rai2 verrà proposta in replica la prima puntata della prima stagione di The Good Doctor. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

OTTIMI ASCOLTI

Ottimi ascolti per Chi vuole essere milionario e questo significa solo una cosa, ovvero che il programma avrà presto una nuova edizione. L’effetto noia nel preserale potrebbe non essere davvero una cosa positiva per il ritorno in quella fascia oraria ma sembra proprio che il conduttore avrà l’occasione di tornare in prima serata, sempre su Canale 5, per ben 4 puntate. La notizia arriva a sorpresa se non per gli ascolti, per il fatto che Scotti nei giorni scorsi si era detto pronto di lasciare i quiz e il lavoro per dedicarsi ad altro e, magari, proprio le fiction seguendo le orme della collega Barbara d’Urso. Il fatto che saranno registrate 4 nuove puntate potrebbe far slittare il suo ritorno alla recitazione ma non è detto che questo desiderio finisca in panchina del tutto. A dire l’ultima sul ritorno del conduttore in tv e nelle serie sarà lui stesso, ma quando? (Hedda Hopper)

OTTIMI ASCOLTI IN TV

Venerdì 28 dicembre, in prima serata su canale 5, va in onda il quarto ed ultimo appuntamento di Chi vuol essere milionario, tornato in tv per celebrare il ventesimo annoversario dalla nascita del format originale. Un ritorno graditissimo dal pubblico che ha premiato Gerry Scotti, re indiscusso del game show, con gli ascolti. La scorsa puntata, infatti, nonostante la messa in onda di Sanremo Giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, canale 5 ha portato a casa la vittoria con 3.397.000 spettatori con uno share che ha sfiorato il 18%. Questa sera, Gerry Scotti, per l’ultima puntata, cercherà di aiutare i concorrenti a portare a casa il fatidico milione di euro. Contemporaneamente, però, farà di tutto per vincere, ancora una volta, la gara degli ascolti. Stavolta, però, la sfida sarà particolarmente ardua per la messa in onda su Raiuno di Mary Poppins. Finora, con Biancaneve, Cenerentola e La bella addormentata, la Rai ha vinto sempre la sfida: Gerry Scotti riuscirà a ribaltare il pronostico?

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: IN ARRIVO QUATTRO NUOVE PUNTATE

In attesa di scoprire chi giocherà con Gerry Scotti tentando di portare a casa il milione di euro, Chi vuol essere milionario tornerà presto in onda con altre, quattro nuove puntate. Considerato il successo ottenuto, Mediaset, come riporta Tv Sorrisi e canzosi, ha deciso di preparare quattro nuovi appuntamenti del game show che dovrebbero andare in onda nel 2019. La data, al momento, ancora non c’è ma pare che Gerry Scotti potrebbe tornare in tv con Chi vuol essere milionario sabato 9 febbraio. Una data non qualunque considerando che è quella della finale del Festival di Sanremo 2019. Ogni anno, in occasione della finalissima della kermesse canora dell’Ariston, canale 5 sospende la programmazione dello show del sabato sera che è sempre C’è posta per te. La stessa cosa accadrà anche nel 2019, ma pare che, stavolta, a sfidare il Festival sarà proprio Gerry Scotti e il suo milionario.



