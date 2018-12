Chiara Ferragni e Fedez lasciano l’Italia?/ Carriera in pausa e futuro nell’imprenditoria: gli indizi

Chiara Ferragni e Fedez stanno per salutare l’Italia in favore degli Stati Uniti? Questa è l’indiscrezione emersa nelle ultime ore che, lentamente sta facendo il giro della rete a macchia d’olio. Quali sarebbero tutti gli indizi utili che potrebbero seriamente fare pensare ad un trasferimento decisivo? Analizziamoli a seguire. La notizia ad un passo dal 2019, giunge sul portale ufficiale di Novella 2000. Secondo il celebre settimanale che si occupa di gossip, pare che ci potrebbe essere un allontanamento definitivo dal nostro belpaese da parte della coppia più invidiata dello showbiz. Il collega Niccolò Maggesi infatti, parla anche di indizi che potrebbero semplicemente avvalorare la tesi in favore di un imminente trasloco da parte dei Ferragnez. Le ipotesi maggiori, riguarderebbero Federico Lucia, il rapper che in Italia con la sua musica, ha creato una vera miniera d’oro. Quali potrebbero essere i motivi di tale decisione?

Chiara Ferragni e Fedez lasciano l’Italia?

“Il cantante parrebbe aver temporaneamente messo in pausa la carriera professionale. E questo si evince sia dal fatto di non aver programmato alcun concerto di fine anno, sia perché il suo prossimo album uscirà solo a marzo 2019”, si legge sul portale di Novella 2000. Fedez però, nonostante inizi le sue date live solo da marzo, avrà sicuramente del lavoro da fare, con l’organizzazione degli eventi e la promozione del nuovo disco da solista dopo il fortunatissimo “Comunisti col Rolex” in coppia con J- Ax. A questo punto quindi, dubitiamo che il trasferimento in favore degli Stati Uniti possa essere una certezza “assoluta”. Tra gli altri possibili tasselli, si parla anche di X Factor e delle possibilità che il rapper possa rinunciare alla sua esperienza da giudice dopo alcuni anni passati dietro il bancone. Novella parla anche di un futuro da potenziale imprenditore. In tal senso, potrebbe aiutarlo la moglie Chiara Ferragni, donna con un fiuto eccezionale per gli affari e la recente masterclass di make-up organizzata a Milano, ne è la viva dimostrazione.

