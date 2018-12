Deianira contro Lara Zorzetto di Temptation Island/ Pubblicati audio pesanti: “Lo umilio in diretta tv”

Continua il battibecco a distanza tra Deianira Marzano e Lara Zorzetto di Temptation Island. La prima, nota opinionista di Barbara D’Urso, ha pubblicato degli audio pesanti che incastrano la seconda e la sua volontà di creare problemi una volta dentro il reality show delle coppie a rischio. Dagli audio, pubblicati sul profilo Instagram della prima, pare che questa voglia utilizzare la sua relazione ormai finita per cercare di conquistare il pubblico italiano e arrivare così al successo senza nessun interesse di ricostruire una storia che l’aveva già vista tradita prima dell’inizio del programma. L’obiettivo pare fosse quello di poter umiliare il fidanzato Michael durante la trasmissione in questione. Certo è che proprio quest’ultimo non ha fatto nulla nel corso di Temptation Island per farsi perdonare, anzi fin da subito è stato molto leggero nei suoi comportamenti portando alla fine la stessa Lara a lasciarlo alla fine della trasmissione. (agg. di Matteo Fantozzi)

“SEI IL CLASSICO ESEMPIO DI CHI…”

Deianira Marzano è tornata ad attaccare Lara Zorzetto su Instagram, aggiungendo dei dettagli alla querelle che tiene banco ormai da qualche settimana (clicca qui per saperne di più). Di recente infatti l’opinionista del salotto di Barbara d’Urso, aveva espresso pesanti critiche contro la fidanzata di Temptation Island e aveva preso le difese di Michael De Giorgio, ritenuta la persona lesa in questa storia d’amore giunta al termine durante l’esperienza nel docu-reality di Canale 5. Dal canto suo, la Zorzetto non si era mai espressa in maniera chiara contro colei che l’aveva attaccata così duramente, preferendo concedere spazio su Instagram a foto di rito, con gli sponsor ai quali è legata. E proprio il timore di perdere alcuni contratti, secondo Deianira La Terribile, sarebbe la principale motivazione del suo silenzio. Sulla questione, infatti, l’influencer si è espressa in maniera chiara, lanciando nuove pesanti accuse con un lungo post: “Carissima Lara Rosie Zorzetto che mi hai bloccata, spieghiamolo il vero motivo per il quale non ti “difendi” mai da nessuno nelle tue storie…”

LE NUOVE ACCUSE DI DEIANIRA

Nel suo lungo post su Instagram, Deianira Marzano ha così continuato:”Come hai fatto anche con le tue colleghe di Temptation Island che ti accusavano della stessa cosa, non è chiaramente per non dare visibilità (visto che poi nei vocali privati esce il peggio di te quando confabuli e parli male degli altri ed io li ho ascoltati tutti) ma per il semplice motivo che altrimenti gli sponsor ti abbandonano e perdi i soldini. Sei tu il classico esempio di chi si “vende” per una “facciata” che poi “smontandola come un mobile dell’Ikea” contiene solo segatura”. Deianira ha quindi lasciato intendere di essere in possesso dei messaggi vocali di Lara ma di voler aspettare prima di renderli pubblici, a causa dei possibili strascichi legali che essi potrebbero avere: ” E al di là della cosa ignobile che possa aver fatto Michael Di Giorgio, ma giusto perché vogliamo esagerare nel chiamarla ignobile nulla potrà dimostrare dai vocali il contrario e cioè che di un evento sgradevole come può essere un tradimento ci hai cucito sopra una bella carriera sui social con alti profitti”.



