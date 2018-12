Eleonora Rocchini, punture alla labbra/ Uomini e Donne: “Ho provato… torneranno normali!”

Anche Eleonora Rocchini ha voluto provare delle punture sulle labbra. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era tornata al centro della cronaca rosa proprio di recente. Ed infatti, si parlava di potenziale crisi con Oscar Branzani, il fidanzato che ha conosciuto proprio nel corso della sua partecipazione al dating show di Canale 5. Messa da parte la crisi, di lei si parla quest’oggi per alcuni piccoli interventi di chirurgia atti a rendere le sue labbra maggiormente carnose, esattamente come si evidenzia dalle ultime fotografie postate da lei tramite Instagram, social network che usa prevalentemente per lavoro. La sua scelta è stata immediatamente criticata da alcuni estimatori e alcuni, si sono anche preoccupati mettendola di fronte al suo cambiamento “radicale” che le comporterebbe un cambio dei connotati, giudicati da sempre, freschi, semplici e genuini. Per loro infatti, la sua fisionomia sarebbero così candida, da non richiedere certi interventi.

Eleonora Rocchini preoccupa i fan, ecco perché

Eleonora Rocchini quindi, dopo avere letto i commenti lasciati da alcuni fan decisamente troppo preoccupati, ha deciso di fare chiarezza sull’attuale decisione, rasserenando gli animi sull’accaduto. Ed infatti, molto presto le labbra carnose torneranno meno gonfie di adesso essendo le punturine, degli “interventi estetici” che poi retrocedono con il passare del tempo. Nonostante la fidanzata di Oscar Branzani abbia gradito i complimenti dei follower che l’apprezzano proprio per lo stile acqua e sapone, ha anche voluto precisare che: “ovviamente, però, se una persona vuole togliersi qualche sfizio non c’è niente di male”. L’ex corteggiatrice ha evidenziato che non si sta trattando di un cambiamento definitivo e che tutto, molto presto tornerà alla normalità “il filler è provvisorio, quindi, torneranno normali, tra uno, massimo due mesi”, ha precisato. “Ho voluto provare, tutto qui”, ha concluso Eleonora, mettendo da parte in un baleno, tutte le nascenti polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA