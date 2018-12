Fabrizio Frizzi: “Illuminavi la tv italiana, ma sei sempre con noi”, il ricordo commosso de La Vita in Diretta

Indelebile il segno che Fabrizio Frizzi ha impresso nella storia della televisione italiana. Non sorprende quindi che venga spesso ricordato. Lo ha fatto oggi nuovamente La Vita in Diretta con Francesca Fialdini, Enrica Bonaccorti e lo psicoterapeuta Raffaele Morelli. «Sicuramente tra le notizie di questo 2018 che ci ha colpito lasciando un vuoto incolmabile è quella della morte di Fabrizio Frizzi», ha esordito la conduttrice del programma di Raiuno. «Fabrizio, sei sempre con noi. Vogliamo ricordarti ancora una volta», ha aggiunto la Fialdini prima di lanciare il servizio. «Fabrizio c’è, basta pensarlo. È stato una stella che ha illuminato tutto questo ambiente e ce ne ha lasciato una sua figlia. È una persona rara, veramente», il commento di Enrica Bonaccorti. Anche lei ha voluto dedicare un messaggio al conduttore morto il 26 marzo scorso. «Grazie di esserci stato e per quello che ci hai lasciati».

FABRIZIO FRIZZI, IL RICORDO COMMOSSO DE LA VITA IN DIRETTA

Francesca Fialdini ha poi chiesto allo psicoterapeuta Raffaele Morelli di analizzare e commentare l’affetto che si è riversato nei confronti della famiglia di Fabrizio Frizzi subito dopo la sua morte e tuttora. «Io l’ho conosciuto. Trasmetteva penso più di tutti l’idea di essere uno di noi, uno come noi, una persona semplice come diceva lui nelle interviste. Questo crea una partecipazione collettiva», ha spiegato lo psicoterapeuta. Dichiarazioni commosse quelle nello studio de La Vita in Diretta, un po’ come accaduto a Domenica In quando Mara Venier ha parlato di Fabrizio Frizzi con Flavio Insinna. Il conduttore de L’Eredità ha speso bellissime parole per il grande amico paragonandolo ad un veliero che ora si trova in un posto più bello. Una dichiarazione che ha fatto scoppiare in lacrime la conduttrice di Domenica In. Ma anche Antonella Clerici non perde occasione per rendere omaggio all’amico.

