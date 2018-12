FEDERICA LEPANTO LASCIATA DAL FIDANZATO GIANFILIPPO/ Foto: “Io disperata? Oggi no…” e tagga Uomini e donne!

E alla fine polemica fu! Federica Lepanto ha già asciugato le lacrime dopo la rottura con Gianfilippo Lavuri e dopo aver precisato di essere stata lei a lasciarlo, ha cambiato argomento. A quanto pare lei aveva chiesto una pausa di riflessione con la speranza di tornare insieme più forti di prima ma così non è stato visto che lui si è subito consolato con un’altra, e adesso? Via le lacrime perché il giorno di Natale è stato molto triste ma “oggi c’è il sole” e di tutta risposta eccola in diretta sui social pronta a taggare Uomini e donne. La trasmissione potrebbe darle l’occasione che aspetta da un po’ visto che lei “crede nel chiodo schiaccia chiodo” e sicuramente fare la tronista potrebbe darle quello che cerca. Dolore dimenticato e pagina voltata quindi per la bella Federica che è sicura che adesso gli haters inveiranno contro di lei proprio perché ha intenzione di guardare al futuro e al suo possibile trono: “Sono sicuro che adesso mi inveiranno contro per questa mia richiesta, ma sono sicura che chiodo schiaccia chiodo mi aiuterà”. Il trono arriverà per lei davvero già in questa edizione o la sua richiesta cadrà nel vuoto? (Hedda Hopper)

UN DIFFICILE PERIODO MA ORA E’ TUTTO FINITO?

Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, popolare anche per le discussioni con Alessandro Calabrese, piange sui social per la fine della storia d’amore con Gianfilippo Lavuri. I due si sono lasciati lo scorso luglio dopo due anni d’amore, ma in questi giorni, complice il clima natalizio e la presenza di un’altra donna accanto all’ex, i ricordi sono tornati tutti a galla al punto che l’ex gieffina ha ammesso di non aver trascorso un Natale sereno e di essere triste per la fine di una storia in cui credeva tantissimo. “È inutile che io menta. Purtroppo, ragazzi, il mio Natale è molto triste quest’anno e nemmeno venire in vacanza ha aiutato” – confessa la Lepanto – “Ho avuto una macchina per più di due anni. Ogni tanto qualche allarme, ma tutto sotto controllo. Poi nell’ultimo periodo, da parile al 25 luglio, sembrava non volesse camminare più. Allora l’ho lasciata riposare, ma continuavo a lavarla e a cambiare i pezzi guasti. Poi il 17 ottobre salì fino in Germania per farle il tagliando e per altri due mesi ho usato pian piano gli ammortizzatori, ma il giorno di Natale scopro che la macchina mi è stata rubata”. In compenso, Gianfilippo Lavuri ha già voltato pagina come testimonia una foto pubblicata da lui sui social. Cliccate qui per vedere il post.

FEDERICA LEPANTO: “GIANFILIPPO E’ STATO IL MIO PRIMO AMORE”

Durante una diretta con i followers, Federica Lepanto ricorda la sua storia d’amore con Gianfilippo Levuri. “La prima foto che abbiamo pubblicato insieme è quella del biscotto diviso a metà perchè ci eravamo promessi di dividere la vita a metà. Abbiamo corso entrambi perchè lui aveva voglia di avere una famiglia e io di vivere un grande amore” – racconta in diretta la Lepanto – “Mi sono innamorata per la prima volta con lui. Mi ha fatto conoscere il sentimento più bello e più forte che fa anche male e lo ringrazio per questo. E’ stata una storia stupenda: è stato il mio primo amore, la prima convivenza, la prima persona con cui ho sentito il desiderio di avere un figlio, la prima persona che ho voluto sentire sempre accanto a me tanto da aver cominciato una convivenza dopo due mesi. Abbiamo creato un’azienda insieme perchè pensavamo di sposarci presto. Poi le cose non sono andate bene”, racconta Federica che spiega come i problemi della vita quotidiana, legati anche al lavoro, abbiano causato la rottura tra i due. Gianfilippo, infatti, ha cominciato a lavorare anche con il padre di Federica e, spesso, i problemi lavorativi venivano portati anche a casa. L’ex gieffina, così, si sentiva tra l’incudine e il martello non potendo scegliere da che parte stare: “Sono diventata a tratti una persona aggressiva, probabilmente l’ho spinto a non amarmi più”. La Lepanto, poi, aggiunge di essersi sentita in trappola e di essere scappata: “a luglio sono partita per lavoro per dieci giorni. Avrei potuto chiamarlo di più e non l’ho fatto, avrei potuto essere più presente e non l’ho fatto. Durante quei lavori ho conosciuto una persona che mi ha ascoltato molto con la quale non volevo una storia. Volevo semplicemente dimenticare Gianfilippo“, conclude tra le lacrime la Lepanto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA