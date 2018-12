FEDERICA PELLEGRINI, E’ MORTO LO ZIO/ Addio nel giorno di Natale: il sostegno dei fan

Con un lungo e commovente post, Federica Pellegrini ha comunicato di aver vissuto un terribile lutto. Lo zio, nel giorno di Natale, è venuto a mancare e, a quanto pare, a causa di un infarto. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio dal web:

“Un Abbraccio condoglianze a te e alla tua Famiglia.”; “Condoglianze a te e a tutta la tua famiglia”; “Aver condiviso un cosi grande dolore è stato un gesto di grande generosità. Condoglianze”; e ancora “Cara, ogni tanto muoviamo qualche critica tuttavia ti vogliamo bene. Un abbraccio e poche parole”. Sono questi solo alcuni dei tanti messaggi che la campionessa di nuoto ha ricevuto nelle ultime ore sul suo profilo Instagram dove, dopo questo post, la Pellegrini non ha più scritto o comunicato altro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FEDERICA PELLEGRINI, ADDIO ALLO ZIO

È stato un Natale molto triste per Federica Pellegrini. La campionessa azzura di nuoto è stata colpita da un grave lutto in famiglia: lo zio è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. A comunicarlo con grande dolore è stata proprio la Pellegrini attraverso un lungo, triste e arrabbiato post pubblicato su Instagram oggi, 28 dicembre. “È una di quelle cose che non sai mai se è giusto dire o no.. perché sono fatti privati, personali… però ho deciso comunque di farlo per fare un omaggio a mio Zio e a tutta la nostra Famiglia!!” esordisce Federica, che spiega nei dettagli come si sia consumato il dramma. “Era da poche ore la mattina di Natale…questa maledetta mattina di Natale..fino a 3 ore prima eravamo tutti a tavola insieme …il tuo cuore ha deciso di fermasi, di spaccarsi in due… ma perché!!” È furiosa Federica, che non riesce a spiegarsi come tutto possa essere accaduto.

LO SFOGO DI FEDERICA PELLEGRINI SUI SOCIAL

Federica Pellegrini continua a porsi domande dopo la morte del suo amato zio. Così scrive: “La vita più cerchi di capirla e più ti sfugge dalle mani!! Uomo sempre elegante, importante, con una moglie che lo ama e che da poco era riuscita a sconfiggere un brutto male, due figlie che si sono sempre fatte in quattro su tutto e tre nipotini piccoli!! Ma com’è possibile!! Non è possibile una cosa del genere!!” Il lungo post, che accoglie tantissimi messaggi commoventi e di condoglianze, continua poi con un saluto allo zio venuto a mancare: “Zio mio ci mancherai e sarà difficile colmare questo vuoto!! Ma non ti preoccupare perché se ho imparato una cosa è che nei momenti difficili l’unica cosa che conta è la Famiglia!! E la nostra è una vera Famiglia!!”





