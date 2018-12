Gabriele Parpiglia vs Chiara Carcano/ La foto in costume sulla neve scatena la polemica: “Non c’è uno stop”

C’è chi la conosce come modella, chi come influencer e chi come una delle postine di C’è Posta per te. Lei è la bella Chiara Carcano ed è proprio lei la protagonista di una polemica che vede protagonista anche Gabriele Parpiglia. Tutto nasce da una foto che la Carcano ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. Lo scatto la vede sulla neve con indosso gli immancabili stivaloni e solo un costume da bagno. “Quando non sai se andare di sci o di terme e nel dubbio decidi di fare la tavola.” scrive ironica la Carcano come didascalia alla foto che, tuttavia, non è piaciuta proprio a tutti. Uno di questi è proprio Parpiglia, che ha commentato così la foto: “Queste si che sono lezioni direi universitarie del nuovo millennio”. Chiaramente il tono è sarcastico e, per questo, viene notato da molti follower.

GABRIELE PARPIGLIA CONTRO IL POST DELLA CARCANO

Uno di questi chiede allora a Papiglia, attraverso il “Fammi una domanda” di Instagram, il perché delle sue parole. Il giornalista, nella sua risposta, è allora molto esaustivo: “Sbaglierò io (sicuramente) ma fotografarsi nudi sotto la neve, per i social, citando la sorella della Ferragni come musa ispiratrice… boh, mi fa pensare che valga tutto. – scrive Parpiglia, che prosegue – Non c’è uno stop, ma la voglia di svegliarsi la mattina e dire ‘Oggi cosa posto? Con quali effetti speciali stupisco? Poi c’è un altro mondo reale, dove la Gazzetta del Mezzogiorno rischia di chiudere e altri giovani perderanno il lavoro mentre in parallelo gli influenzer vivono di questi contenuti, leggeri (per essere educati) che si sciolgono come neve al sole. Fosse una campagna per #sainlaurent capirei… ma passerà il tempo anche per questo”. La Carcano replicherà?





