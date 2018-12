Il cavaliere oscuro, Italia 1/ Streaming video del film con Christian Bale oggi, 28 dicembre 2018

Per parlare de Il Cavaliere Oscuro è interessante andare a leggere le parole di Marzia Gandolfi su MyMovies, che sottolinea: “Batman: detective incorruttibile a caccia di prove in una giungla d’asfalto che trattiene per sempre il sorriso slabbrato di Heath Ledger”. Il voto che gli assegna è di 4 stelle su 5, quasi la perfezione. Boris Sollazzo su Il Sole 24 Ore parla di “rivincita per Joker”, quando evidenzia: “Era prevedibile che critica e pubblico si sarebbero uniti in un coro all’unisono a celebrare il talento prematuramente scomparso di Heath Ledger. Era scontato che questo avrebbe dato un’accelerata al box-office del nuovo capitolo cinematografico dedicato all’uomo pipistrello e così è stato”. Il film Il Cavaliere oscuro va in onda a partire dalle 21.30 su Italia 1 e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, cliccando qui. Andiamo a guardare da vicino anche il trailer che ci fornisce interessanti anticipazioni, clicca qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Il cavaliere oscuro, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 21,30. Il cavaliere oscuro è una pellicola drammatica e fantascientifica datata 2008, essa è nata grazie ad una collaborazione congiunta anglo-americana. La pellicola che è stata diretta da Christopher Nolan, si basa su un bel soggetto scritto dallo stesso regista unitamente a David S. Goyer, i due si sono basati sui fumetti scritti da Bob Kane, che ripercorre la storia del super eroe Batman. Nolan che ha curato anche la sceneggiatura del lavoro cinematografico ha scelto nel ruolo di attori principali Christian Bale e Michael Caine, i due interpretano rispettivamente i ruoli di Batman e Alfred. La pellicola che è stata già programmata diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani sarà riprogrammata oggi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL CAVALIERE OSCURO, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Gotham City è molto più tranquilla da quando Batman ha fatto la sua comparsa tra le strade della città, le uniche problematiche derivanti dalla sua apparizione è la comparsa di alcuni pseudo vigilantes che cercano di imitarne le gesta. Nel frattempo le forze dell’ordine cercano di incastrare il boss della mafia Sal Maroni. Nella trama si innesta la figura del malvagio Joker, un criminale che compare improvvisamente ad una riunione con i capi della malavita organizzata, la sua proposta è quella di unire le forze per eliminare Batman, unica soluzione perché la città possa tornare alla “tranquillità”. I boss all’inizio sono scettici, ma quando il super eroe consegna alla giustizia il contabile della cupola decidono che il piano può essere messo in atto. Joker allora pubblicamente chiede a Batman di rivelare la sua vera identità, in caso contrario farà una vittima ogni giorno, egli inizia a mettere immediatamente in pratica le minacce “impiccando” uno dei vigilantes che voleva “emulare” Batman. Il secondo obiettivo è il sindaco della cittadina, egli viene però salvato dall’eroico intervento di un poliziotto, Gordon. Quando Batman nelle vesti di Bruce Wayne è pronto a dire chi egli è veramente viene anticipato sul tempo dal procuratore Dent, egli pur non essendo il grande eroe cerca di far guadagnare tempo allo stesso Batman, affermando in una conferenza stampa di essere lui il vero uomo pipistrello. La battaglia che ne consegue permette al vero Batman di arrestare Joker, che però riesce a fuggire. Lo spettatore viene cosi portato all’interno di battaglie all’ultimo sangue, battaglie che vedranno persino un incorruttibile procuratore perdere la ragione, per fortuna della città vi è però Batman che grazie al suo coraggio e alla sua perizia riesce a salvare il piccolo centro dalla furia criminale, non solo quella di Joker ma anche di tutta la criminalità organizzata che alla fine dovrà arrendersi alla forza di Batman.

IL TRAILER DEL FILM

© RIPRODUZIONE RISERVATA